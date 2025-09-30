Robinhood, Spotify & Ethereum: Pläne, Prognosen, Potenzial

Spotify - Downgrade trotz Wachstum

Goldman Sachs kappt die Kaufempfehlung für die Aktie. Was bedeutet das für die starke Nutzerentwicklung, neue Partnerschaften und die langfristigen Margenpläne?

Robinhood - auf dem Weg zur Super-App

Neue Nutzungszahlen und ein massiver Sprung bei Prediction Markets. Kann Robinhood tatsächlich zur zentralen Finanzplattform für Millionen Kunden werden?

Ethereum - SWIFT öffnet die Tür

Ein Pilotprojekt mit globalen Großbanken könnte Ethereum direkt ins Rückgrat des internationalen Finanzsystems katapultieren. Welche Dimension steckt dahinter?