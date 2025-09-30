Werbung ausblenden

EQS-News: LAMPETIA AG: Halbjahresfinanzbericht auf neuer Webseite

EQS Group · Uhr
EQS-News: Lampetia AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
30.09.2025 / 19:51 CET/CEST
Hamburg, 30.09.2025 – Die LAMPETIA AG (ehemals LEHNER INVESTMENTS AG, ISIN DE000A2DA406) gibt bekannt, dass sie ihre Unternehmenskommunikation und alle offiziellen Veröffentlichungen künftig ausschließlich über ihre neue Webseite www.lampetia-ag.de tätigen wird. Auf der neuen Webseite wird mit heutigem Datum der Halbjahresabschluss zum 30.06.2025 veröffentlicht.

Alle Informationen, darunter Pflichtveröffentlichungen, Corporate News und Investor Relations-Material, werden ab sofort nur noch auf der neuen Domain bereitgestellt. Die frühere Homepage wird für die Veröffentlichung neuer Inhalte nicht mehr genutzt.

Dieser Schritt unterstreicht die Konzentration des Unternehmens auf die Marke LAMPETIA AG und vereinfacht den Zugang zu aktuellen Unternehmensinformationen für alle Stakeholder.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lampetia AG
Heidenkampsweg 75
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 89 123 92 163
E-Mail:ir@lampetia-ag.de
ISIN:DE000A2DA406
WKN:A2DA40
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
