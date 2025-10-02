EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag über 90 MW in der Türkei

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält Auftrag über 90 MW in der Türkei



02.10.2025

Hamburg, 2. Oktober 2025. Ende September hat die Nordex Group einen neuen Auftrag aus der Türkei erhalten. Für den Windpark R24-Gürün liefert und installiert das Unternehmen 14 Turbinen des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 90 MW. Das Projekt stammt vom Neukunden ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim A.Ş., der damit erstmals in ein Windenergieprojekt investiert. ADY Akdeniz Rüzgar setzt zudem zur Wartung der Anlagen auf den Premium Service der Nordex Group mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

„Wir sind stolz auf diesen ersten Auftrag von ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim A.Ş. Er verdeutlicht die fortlaufende Markterweiterung der Nordex Group in der Türkei sowie unser Engagement, hier neue Akteure im Bereich der erneuerbaren Energien mit moderner Anlagentechnologie zu unterstützen. Das Projekt R24-Gürün ist gleichzeitig ein weiterer Schritt für die Energiewende im Land“, so Ender Ozatay, VP Region Türkei und Mittlerer Osten der Nordex Group.

Der Windpark R24-Gürün entsteht im Norden des Bezirks Gürün in der Provinz Sivas. Die Nordex Group wird die Delta4000-Turbinen in einer Kaltklima-Version liefern und die Anlagen auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 113 Metern errichten.

Seit 2017 hält die Nordex Group mit einem Marktanteil von über 31 Prozent die Marktführerschaft in der Türkei.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

