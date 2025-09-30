Tödlicher Angriff auf Mormonen in Michigan - Motiv weiterhin unklar

Grand Blanc Township (Reuters) - Ein Schusswaffenangriff auf Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage im US-Bundesstaat Michigan ist Behörden zufolge ein gezielter Akt aus religiösem Hass gewesen.

Bei dem Angriff am Sonntag wurden vier Menschen getötet und acht weitere verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Täter rammte demnach mit seinem Lastwagen eine Kirche der auch Mormonen genannten Glaubensgemeinschaft in Grand Blanc Township, rund 100 Kilometer nordwestlich von Detroit, und eröffnete anschließend das Feuer. Der 40-jährige mutmaßliche Täter wurde etwa acht Minuten nach Beginn der Tat von der Polizei auf einem Parkplatz vor dem Gebäude erschossen.

Das Weiße Haus deutete am Montag an, dass der Angriff aus einer Voreingenommenheit gegen den mormonischen Glauben heraus verübt wurde. "Alles, was man im Moment weiß, ist, dass dies eine Person war, die Menschen mormonischen Glaubens hasste", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Montag dem Sender Fox News. Sie habe darüber mit FBI-Direktor Kash Patel gesprochen. Die Zeitung "New York Times" berichtete unter Berufung auf Freunde des Mannes, dessen Abneigung gehe auf die Trennung von einer strenggläubigen mormonischen Freundin vor mehr als einem Jahrzehnt zurück. Einem Bericht der Zeitung "Detroit Free Press" zufolge bezeichnete der Täter Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, eine Woche vor der Tat als "Antichrist".

Bei dem Schützen handelt es sich den Behörden zufolge um einen Irak-Kriegsveteranen, der von 2004 bis 2008 im Marinekorps gedient habe. Ein Lokalpolitiker sagte der "Detroit Free Press", er habe am Zaun des Mannes ein Wahlkampfschild für Präsident Donald Trump gesehen. Ein Bild von Google Maps zeige das Plakat vor der offiziellen Adresse des Angreifers. Laut der Organisation Gun Violence Archive, das Schussangriffe mit vier oder mehr Verletzten oder Toten erfasst, handelt es sich bei dem Angriff in Michigan um die 324. sogenannte Massenschießerei in den USA im Jahr 2025. US-Präsident Donald Trump erklärte, es handele sich offenbar um "einen weiteren gezielten Angriff auf Christen in den Vereinigten Staaten von Amerika". Er fügte hinzu: "Diese Epidemie der Gewalt in unserem Land muss sofort enden!"

