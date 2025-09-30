Werbung ausblenden

Wilfried de Backer neuer Chief Service Officer von Bystronic

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

Bystronic AG / Schlagwort(e): Personalie
Wilfried de Backer neuer Chief Service Officer von Bystronic

30.09.2025 / 06:30 CET/CEST

Zürich, 30. September 2025 – Bystronic gibt die Ernennung von Wilfried de Backer zum Chief Service Officer mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 bekannt. Er wird an CEO Domenico Iacovelli berichten und Mitglied der Geschäftsleitung sein. Er tritt die Nachfolge von Eamon Doherty an, der das Unternehmen Anfang September verlassen hat.

Wilfried de Backer arbeitete zuvor bei Rieter AG, einem Hersteller von Textilmaschinen, wo er als Senior Vice President, After Sales Operations tätig war. Zuvor war er General Manager of Spare Parts Delivery bei General Electric Service in der Schweiz und Director of Manufacturing Operations bei Alstrom Power in den USA.

«Wilfrieds Erfahrung in der Verbesserung von Serviceleistungen, Lieferzeiten und Kundenzufriedenheit wird für Bystronic eine grosse Bereicherung sein. Wir sind zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung das Serviceniveau für unsere weltweiten Kunden weiter verbessern können», sagte Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic.

Medienmitteilung (PDF)


Bei Rückfragen:

Leiter Global Marketing/Unternehmenskommunikation, ESG-Beauftragter
Michael Präger Mobile +41 79 870 01 43michael.praeger@bystronic.com


Über Bystronic
Bystronic (SIX: BYS) ist ein international führender Anbieter von Technologien und Innovationen für die Blechbearbeitung. Als Komplettanbieter bietet das Unternehmen moderne Laser-Schneidanlagen für Blech und Rohre, Abkantpressen und intelligente Automatisierungslösungen, die durch einen globalen Service unterstützt werden. Mit Bystronic Software beschleunigt das Unternehmen die digitale Transformation der Branche. Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretungen.

Ende der Medienmitteilungen

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bystronic AG
Giesshübelstrasse 45
8045 Zürich
Schweiz
Telefon:+41 79 637 46 33
E-Mail:investor@bystronic.com
Internet:ir.bystronic.com
ISIN:CH0244017502
Valorennummer:A117LR
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2205218
Ende der MitteilungEQS News-Service

2205218 30.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bystronic A

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und ein Kaufgestern, 18:11 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden