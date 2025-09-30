Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt wieder unter drei Millionen
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September im Vergleich zum August um 70.000 auf 2,955 Millionen gesunken. Das sind 148.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank im September um 0,1 Punkte auf 6,3 Prozent./dm/DP/jha
