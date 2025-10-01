ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Sartorius auf 280 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Seine Umsatzprognose für das Quartal dämpfte er aber etwas./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT

