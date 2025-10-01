EQS-News: Live-Crypto Canvas: Echtzeit-Marktübersicht

EQS-News: Thesis.io / Schlagwort(e): Produkteinführung

NEW YORK, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Thesis.io stellt Crypto Canvas vor, eine live abrufbare Marktkarte, die die umfangreichen Krypto-Daten in eine übersichtliche Darstellung zusammenfasst. Es wurde für Händler entwickelt, liefert umsetzbare Signale und vermittelt sofortige Einblicke in die aktuelle Marktsituation.

„Crypto Canvas fasst fragmentierte Daten zu einer übersichtlichen, vergleichbaren Darstellung zusammen, sodass Sie die gesamte Struktur überblicken, Unerwartetes erkennen und schnell handeln können", erklärte der leitende Datenwissenschaftler bei Thesis.io.

Hunderte von Signalen in einem Frame

Die meisten Tools zeigen Slices an. Listen zeigen Ränge an. Diagramme zeigen Trends. Heatmaps zeigen die Verteilung. Aber Crypto Canvas zeigt das ganze Feld auf einmal. Eine feste Ansicht kann Hunderte von Signalen enthalten, sodass Sie den Kontext auf einen Blick beurteilen und bei Veränderungen tiefer in die Materie eintauchen können. Dieses neue Tool wird einen neuen Standard für die Visualisierung und Verarbeitung großer Datenmengen setzen.

Krypto-Struktur auf Crypto Canvas

Crypto Canvas verfolgt derzeit über 4.000+ Web3-Projekte und 130k+ Krypto-KOLs auf X.

Jedes Projekt erscheint als Kachel auf der Karte. Bei sehr geringen Marktkapitalisierungen werden mehrere Projekte derselben Kategorie in einer einzigen Kachel zusammengefasst, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Die Kachelgröße passt sich der Marktkapitalisierung an und wird von Zeit zu Zeit aktualisiert, ohne die feste Ansicht zu beeinträchtigen. Ähnliche Kategorien liegen dicht beieinander, so dass Sektoren und Rotationen leicht zu erkennen sind. Tippen Sie auf eine Kachel, um die wichtigsten Signale in Echtzeit zu sehen, wie Preis, Volumen, Marktkapitalisierung und soziale Stimmung. Eine Mindshare-Ebene zeigt, welche KOLs über ein Projekt sprechen und wie viel Aufmerksamkeit sie damit erregen. Wenn derselbe KOL mehrere Token abdeckt, stellen wir eine Verbindung zwischen ihnen her, und jede Kachel zeigt den Einflussanteil dieses Autors für das jeweilige Projekt an. Das Ergebnis ist ein lebendiger Marktüberblick, der bei sich ändernden Bedingungen klar bleibt. Die Karte ist vollständig interaktiv: Zoomen Sie auf ein Thema, suchen Sie nach Tokens oder Kohorten, filtern Sie nach Sektor oder Kette und fixieren Sie die Ansicht, um einen direkten Vergleich durchzuführen.

Warum Crypto Canvas?

Händler nutzen Crypto Canvas, um die Entscheidungszeit zu verkürzen. Liquidität entsteht häufig vor der Entwicklung, daher weisen Cluster und Heat Pockets auf mögliche Einstiegsmöglichkeiten hin. Wal-Kohorten werden durch synchronisierte Bewegungen sichtbar. Da die Ansicht fixiert ist, bleiben Side-by-Side-Vergleiche über Token, Ketten und Tage hinweg sauber. Mindshare-to-market-Effekte werden überprüfbar, indem KOL-Wellen mit Preisbewegungen korreliert werden.

Crypto Canvasist jetzt in der offenen Beta-Phase. Sehen Sie sich die Live-Marktübersicht an, erkunden Sie Signale und fordern Sie Funktionen an, die zu Ihrem Playbook passen.

