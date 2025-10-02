Dax startet nach Vortagesrally erneut leicht im Plus

Nach seinem Befreiungsschlag zur Wochenmitte zeichnen sich für den Dax am Donnerstag weitere Gewinne ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,7 Prozent auf 24.274 Punkte.

Damit nimmt der Dax weiter Kurs auf sein Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. Zuvor gilt es allerdings noch, die Charthürde um die Marke von 24.500 Punkten zu überwinden. Die Regierungsgeschäfte stehen in den USA seit Mittwoch teilweise still, weil bisher keine Einigung auf einen Übergangshaushalt erzielt werden konnte. Die Situation ist allerdings für Investoren und Börsianer nicht unbekannt. Seit den 1970er-Jahren sei es in den USA bereits 21-mal zu einem sogenannten Shutdown gekommen, und im Schnitt sei er nach acht Tagen wieder beendet gewesen, ermittelte das Handelshaus CMC Markets.

USA: Rekorde

Trotz des Regierungsstillstands hat es an den US-Börsen am Mittwoch Rekorde gegeben. Sowohl der marktbreite S&P 500 als auch der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 erklommen Bestmarken. Größere Sprünge waren dafür allerdings nicht nötig.

Insgesamt zeigten sich die US-Börsen eher stabil als im Rally-Modus. Der bekannteste Wall-Street-Index, der Dow Jones Industrial, legte letztlich um 0,09 Prozent auf 46.441,10 Punkte zu.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.441 + 0,09 Prozent &P 500 6.711 + 0,34 Prozent Nasdaq 22.755 + 0,42 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die freundliche Verfassung an den US-Märkten trotz des Regierungsstillstands hob auch in Asien die Stimmung. Der japanische Nikkei 225 legte zuletzt um rund ein Prozent zu. In China fand an der Festlandsbörse wegen der Goldenen Woche kein Handel statt. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte unterdessen nach dem Feiertag am Vortag kräftig um rund 1,5 Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 45.019 + 0,95 Prozent Hang Seng 26.855 + 1,50 Prozent CSI 300 4.640 + 0,00 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,57 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,72 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,11 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 65,66 USD - 0,08 USD WTI 62,07 USD - 0,14 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT RATIONAL AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 816 (805) EUR

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 122 (75) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 1035 (1020) EUR - 'OUTPERFORM'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 104 (98) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 56 (58) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 60 (80) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 32 (30) EUR - 'NEUTRAL'

Redaktion onvista/dpa-AFX