ROUNDUP/Volkswagen: US-Absatz Marke VW sinkt im dritten Quartal - Audi konstant

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
RESTON (dpa-AFX) - Der US-Absatz des Autobauers Volkswagen ist im dritten Quartal durchwachsen gewesen. Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW um 6 Prozent zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 87.705 Stück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu.

Bei der VW-Tochter Audi blieb der Absatz dagegen prozentual konstant. Mit 46.758 Fahrzeugen wurden sechs mehr verkauft als im dritten Quartal des Vorjahres./he/ck

