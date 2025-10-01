ROUNDUP/Volkswagen: US-Absatz Marke VW sinkt im dritten Quartal - Audi konstant
dpa-AFX · Uhr
RESTON (dpa-AFX) - Der US-Absatz des Autobauers Volkswagen ist im dritten Quartal durchwachsen gewesen. Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW um 6 Prozent zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 87.705 Stück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu.
Bei der VW-Tochter Audi blieb der Absatz dagegen prozentual konstant. Mit 46.758 Fahrzeugen wurden sechs mehr verkauft als im dritten Quartal des Vorjahres./he/ck
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Pipeline soll Lkw-Lieferungen ersetzenBMW schließt Leipziger Werk an Wasserstoffnetzwerk anheute, 12:34 Uhr · dpa-AFX
US-Privatwirtschaft baut Stellen ab | Regierugs-Shutdown und Nike im Fokus.heute, 14:26 Uhr · Markus Koch
Rechtsstreit um VW-Vergleiche aus Diesel-Skandal muss neu verhandelt werdengestern, 12:20 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche AktienInsiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstiegheute, 14:00 Uhr · The Market
Chartzeit EilmeldungChartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista