Videoanalyse 02.10.2025

Airbus auf Rekordniveau - doch die Bewertung ist bereits sportlich

onvista · Uhr
Rüstung
Die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus strebt auf neue Rekorde und hat sich in diesem Jahr schon massiv im Wert gesteigert.

Dadurch stieg aber auch die Bewertung auf ein überdurchschnittliches Niveau an. Die spannende Frage: Kann das fundamentale Geschäft bei Airbus da mithalten? Im Video gibt Martin die Antwort.

