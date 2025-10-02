Airbus auf Rekordniveau - doch die Bewertung ist bereits sportlich

Die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus strebt auf neue Rekorde und hat sich in diesem Jahr schon massiv im Wert gesteigert.

Dadurch stieg aber auch die Bewertung auf ein überdurchschnittliches Niveau an. Die spannende Frage: Kann das fundamentale Geschäft bei Airbus da mithalten? Im Video gibt Martin die Antwort.