Airbus auf Rekordniveau - doch die Bewertung ist bereits sportlich

Die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus strebt auf neue Rekorde und hat sich in diesem Jahr schon massiv im Wert gesteigert.
Dadurch stieg aber auch die Bewertung auf ein überdurchschnittliches Niveau an. Die spannende Frage: Kann das fundamentale Geschäft bei Airbus da mithalten? Im Video gibt Martin die Antwort.
Das könnte dich auch interessieren
RüstungsaktienRheinmetall knacken Marke von 2.000 Euro - Hensoldt ebenfalls mit Rekord29. Sept. · dpa-AFX
Videoanalyse 02.10.2025Intel - kann eine Partnerschaft mit AMD die Aktie weiter treiben?heute, 16:49 Uhr · onvista
Europas größter MunitionsherstellerRheinmetall liefert im Auftrag der USA Munition nach Osteuropa29. Sept. · Reuters
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche AktienInsiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market