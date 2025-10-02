Werbung ausblenden

EQS-DD: Voltabox AG: Herbert Hilger, Aktienkauf - Abwicklung über Depot der Ehefrau

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2025 / 22:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Herbert
Nachname(n):Hilger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Voltabox AG

b) LEI

52990067LXA0GDUGW094 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2E4LE9

b) Art des Geschäfts

Aktienkauf - Abwicklung über Depot der Ehefrau

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
5,20 EUR2.351,06 EUR
5,20 EUR2.866,84 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
5,20 EUR5.217,90 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Direkthandel ING
MIC:TGAT

02.10.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Voltabox AG
Technologiepark 32
33100 Paderborn
Deutschland
Internet:www.voltabox.ag
Ende der Mitteilung

100978 02.10.2025 CET/CEST

Voltabox

