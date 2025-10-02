EQS-News: Blokees stellt auf dem Wonder Festival 2025 die neue Kategorie „BLOKEES WHEELS" vor und präsentiert mehrere neue Modellbausätze

EQS-News: Blokees / Schlagwort(e): Produkteinführung

Blokees stellt auf dem Wonder Festival 2025 die neue Kategorie „BLOKEES WHEELS" vor und präsentiert mehrere neue Modellbausätze



02.10.2025 / 23:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHANGHAI, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem Wonder Festival 2025 stellte die Marke Blokees von Assembly Character Toys ihre neue Kategorie „BLOKEES WHEELS" vor, zusammen mit drei neuen Modellbausatz-Serien: TERRAVENTURE, Fantastics Q und Serendipity Edition. Außerdem präsentierte das Unternehmen über 40 neue Modellbausätze, die Blokees zu einem der herausragenden Highlights der Veranstaltung machten.

Die Kategorie BLOKEES WHEELS definiert kleine, zusammenbaubare Automodelle (Maßstab 1:64) neu. Durch patentierte Materialien, globale IP-Kooperationen und ein duales „einfach zu montierendes, einfach zu modifizierendes" Design setzt Blokees einen neuen Maßstab für interaktive und anpassbare Automodellbausätze. Das erste Produkt, die Transformers C-Serie, die Batman E-Serie und die original Fahrzeugserie von Blokee erregten auf der Messe große Aufmerksamkeit.

TERRAVENTURE ist eine neue Modellbausatzserie mit Tiermotiven, die von Blokees auf den Markt gebracht wurde und sich an Jugendliche und Modellbau-Enthusiasten richtet. Sie konzentriert sich auf legendäre und seltene Kreaturen und verbindet den Spaß am Zusammenbauen mit beweglicher Spielbarkeit und dem Sammeln von Figuren.

Auf der WF2025 stellte Blokees seine erste TERRAVENTURE-Dinosaurier-Serie in Zusammenarbeit mit der weltweit bekannten Marke Jurassic World vor. Mit präzisem Maßstab, äußerst realistischen biologischen Texturen und 9 bis 11 Gelenkpunkten erreichen diese Modelle sowohl Beweglichkeit als auch ästhetische Qualität und verkörpern auf anschauliche Weise filmische Bewegungen. Dies ermöglicht es den Spielern, ikonische Filmszenen nachzustellen und vollständig in ein Miniatur-„Dinosaurierfangabenteuer" einzutauchen.

Die Fantastics Q-Serie präsentiert beliebte IPs wie EVANGELION in einem kompakten und ansprechenden Stil und hebt dabei ausdrucksstarke Details hervor, die bei Anime- und Spielefans großen Anklang finden. Die Serendipity Edition konzentriert sich hingegen auf dynamische Posen und Individualisierung und präsentiert einen 14 cm großen MJD-Körper (Mechanically Jointed Doll, Puppe mit mechanischen Gelenken) mit 19 Gelenkpunkten. Dank der Kompatibilität der Outfits können Spieler Kostüme frei kombinieren, was sie ideal für Sammler von Serien wie Hatsune Miku macht.

Blokees präsentierte auch über 40 Modellbausätze zu bekannten IPs wie Ultraman und Naruto. Diese Produkte umfassen mehrere Serien, darunter Champion, Legend und daadoos, und demonstrieren eindrucksvoll die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Blokees sowie das umfassende Verständnis globaler IPs. Die Ausstellung umfasste auch eine exklusive Präsentation von BFC-Kreationen, die herausragende Werke internationaler Künstler zusammenführte. Dies unterstreicht den globalen Einfluss von Blokees und die gemeinschaftsorientierte Innovation in der Modellbausatzbranche.

Durch die Weiterentwicklung seiner Strategie „Universell ansprechend, gestaffelte Preisgestaltung, weltweite Werbung" führt Blokees weiterhin die Entwicklung der chinesischen Modellbausatzindustrie an und vermittelt die Freude am Bauen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2787750/image_5032250_26166809.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/blokees-stellt-auf-dem-wonder-festival-2025-die-neue-kategorie-blokees-wheels-vor-und-prasentiert-mehrere-neue-modellbausatze-302574248.html

02.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2207774 02.10.2025 CET/CEST