Netflix, PayPal & Stoxx 600: Neue Einschätzungen bewegen die Märkte
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Wacker Neuson, Süss Microtec, Hochtief, Stoxx 600, Levi Strauss, Abercrombie & Fitch, Galaxy Digital, Astrazeneca, Align Technology, Netflix, PayPal.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Europa erwacht: Stoxx 600 im Fokus
Deutsche Bank und Citigroup sehen plötzlich überwiegen die Argumente für europäische Aktien. Warum Analysten jetzt wieder Potenzial sehen und welche Sektoren profitieren könnten.
Netflix mit starkem Upgrade
Neue Kursziele, steigende Werbeumsätze und ein stabiler Nutzertrend: Analysten sind optimistisch wie lange nicht. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Vertrauensschub?
PayPal unter Druck
Ein Downgrade von Goldman Sachs trifft den Zahlungsriesen hart. Welche Risiken die Analysten sehen – und warum sich das Wachstum deutlich abkühlen könnte.
