EQS-News: Jiuzi Holdings, Inc. kündigt Privatplatzierung in Höhe von bis zu 30 Millionen US-Dollar für den Erwerb von Kryptowährungen an

02.10.2025

HANGZHOU, China, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass es mit bestimmten nicht-amerikanischen institutionellen Anlegern Wertpapierkaufverträge über eine Privatplatzierung abgeschlossen hat, um durch die Ausgabe von Einheiten (die jeweils aus Stammaktien und Optionsscheinen bestehen) einen Bruttoerlös von bis zu 30 Millionen US-Dollar zu erzielen. Der Nettoerlös wird in erster Linie zum Kauf von Kryptowährungen verwendet.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie mit einem Nennwert von 0,00039 US-Dollar pro Aktie (ausgegeben zu einem Preis von 0,42 US-Dollar pro Aktie) und drei Optionsscheinen. Jeder Optionsschein kann innerhalb von drei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,50 US-Dollar pro Aktie für eine Stammaktie ausgeübt werden. Unter bestimmten Umständen können diese Optionsscheine bargeldlos ausgeübt werden.

Dieses Angebot erfolgt unter Berufung auf Ausnahmen von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act"), einschließlich Regulation S und Section 4(a)(2) desselben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Informationen zu Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. ist ein führender Anbieter von intelligenter Ladeinfrastruktur für Fahrzeuge mit neuen Energien in Chinas Städten der dritten und vierten Ebene. Das Unternehmen konzentriert sich auf leistungsstarke DC-Schnellladestationen mit integrierten Energiespeichermöglichkeiten und plant, sein intelligentes Ladenetz bis 2026 kontinuierlich auszubauen, um Chinas Ziele zur CO2-Neutralität zu unterstützen und eine nachhaltige Verkehrsentwicklung zu fördern. Weitere Informationen finden Sie auf jzxn.com.

