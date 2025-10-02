Medienmitteilung: Sensirion erweitert globales Vertriebsnetz durch die Zusammenarbeit mit Avnet

Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Sensirion erweitert globales Vertriebsnetz durch die Zusammenarbeit mit Avnet Sensirion, ein führender Hersteller von intelligenten Sensorlösungen, hat Avnet in sein Vertriebsnetz aufgenommen und damit die Fähigkeit, einen vielfältigen und wachsenden Kundenstamm zu bedienen, weiter gestärkt.



Stäfa, Schweiz – Diese strategische Zusammenarbeit verbindet das technische Know-how, die starken Kundenbeziehungen und das Engagement für die Bereitstellung von Mehrwertdiensten von Sensirion mit der Fähigkeit von Avnet, den gesamten Kundenprozess – vom Entwurf bis zur Auslieferung – zu unterstützen. Durch die Nutzung der globalen Reichweite, der umfangreichen Lieferkette, der Ressourcen zur Nachfragegenerierung und der hochqualifizierten Ingenieur- und Technikteams von Avnet wird diese Partnerschaft dazu beitragen, Sensortechnologien in Kundenanwendungen zu integrieren.



„Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu dürfen, dass unser robustes Vertriebsnetz durch die Aufnahme von Avnet als wichtigen Partner noch stärker wird“, so David Kenneth, Senior Director Channel Sales – Americas bei Sensirion. „Diese strategische Allianz mit einem weltweit führenden Anbieter von Technologielösungen bringt erhebliche Stärken im Bereich der IoT-Anwendungen mit sich und ergänzt die Endmarktanwendungen, auf die sich Sensirion konzentriert, perfekt. Gemeinsam können wir ein breiteres Spektrum an Mehrwertlösungen anbieten, die Marktdurchdringung beschleunigen und unseren wachsenden Kundenstamm besser bedienen.“



„Avnet freut sich über die Partnerschaft mit einem innovativen Sensorhersteller, der an der Spitze der Branche steht“, so Alex Iuorio, Senior Vice President, Global Supplier Development, Avnet. „Als anerkannter Marktführer für Sensorlösungen zur Umwelt-, Durchfluss- und Leckageerkennung für Industrie, Medizin, Transportwesen und HLK-Märkte passt die bewährte Expertise von Sensirion perfekt zu unserer Mission, Kunden weltweit mit modernsten Technologien zu versorgen.“



Mit Avnet als Partner können Kunden Sensirion-Produkte nun direkt über das umfangreiche globale Netzwerk von Avnet beziehen und erhalten so einen einfacheren Zugang zu präzisen, zuverlässigen Sensortechnologien für eine Vielzahl von Anwendungen.









Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'200 Mitarbeitende. Mit seinen Sensoren lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzise und zuverlässig messen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com.

