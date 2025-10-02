Märkte heute
Reddit, Airbus und Intel: Drei Aktien, viele Fragen
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Thyssenkrupp, Hochtief, BASF, Airbus, Novo Nordisk, Carvana, DraftKings, Ford, Reddit, Intel.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Airbus – Produktionspläne und Probleme
Neue Montagelinien, ehrgeizige Ziele – aber auch Lieferketten und Produkt-Sorgen. Anleger fragen sich: Steht Airbus vor einem neuen Höhenflug oder vor einem Dämpfer?
Reddit – Schwäche im KI-Zeitalter
Einbrüche bei der Nutzung, sinkende Erwähnungen in ChatGPT – die Aktie reagiert empfindlich. Doch steckt mehr dahinter als nur kurzfristiges Sentiment?
Intel – AMD als Kunde?
Gespräche über Foundry-Deals sorgen für Aufsehen. Könnte Intel tatsächlich Chips für den Erzrivalen fertigen und so die eigene Strategie drehen?
