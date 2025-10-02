Werbung ausblenden
Märkte heute

Reddit, Airbus und Intel: Drei Aktien, viele Fragen

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Thyssenkrupp, Hochtief, BASF, Airbus, Novo Nordisk, Carvana, DraftKings, Ford, Reddit, Intel.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Airbus – Produktionspläne und Probleme 

Neue Montagelinien, ehrgeizige Ziele – aber auch Lieferketten und Produkt-Sorgen. Anleger fragen sich: Steht Airbus vor einem neuen Höhenflug oder vor einem Dämpfer?

Reddit – Schwäche im KI-Zeitalter 

Einbrüche bei der Nutzung, sinkende Erwähnungen in ChatGPT – die Aktie reagiert empfindlich. Doch steckt mehr dahinter als nur kurzfristiges Sentiment?

Intel – AMD als Kunde? 

Gespräche über Foundry-Deals sorgen für Aufsehen. Könnte Intel tatsächlich Chips für den Erzrivalen fertigen und so die eigene Strategie drehen?  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa
Alphabet A
Meta
adidas
Coinbase
PepsiCo
Alphabet C
Salesforce
PVA TePla
Philip Morris
Zscaler
Interactive Brokers

Das könnte dich auch interessieren

Aktienanalyse 29.09.2025
Paypal-Aktie: Comeback oder nur Strohfeuer?29. Sept. · onvista
Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Run30. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden