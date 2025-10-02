Reddit, Airbus und Intel: Drei Aktien, viele Fragen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Airbus – Produktionspläne und Probleme

Neue Montagelinien, ehrgeizige Ziele – aber auch Lieferketten und Produkt-Sorgen. Anleger fragen sich: Steht Airbus vor einem neuen Höhenflug oder vor einem Dämpfer?

Reddit – Schwäche im KI-Zeitalter

Einbrüche bei der Nutzung, sinkende Erwähnungen in ChatGPT – die Aktie reagiert empfindlich. Doch steckt mehr dahinter als nur kurzfristiges Sentiment?

Intel – AMD als Kunde?

Gespräche über Foundry-Deals sorgen für Aufsehen. Könnte Intel tatsächlich Chips für den Erzrivalen fertigen und so die eigene Strategie drehen?