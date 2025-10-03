Werbung ausblenden

Hamas stimmt Teilen des Trump-Plans zu - will Verhandlungen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat Teile des Plans von US-Präsident Donald Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert. Darunter sei grundsätzlich die Freilassung aller Geiseln, teilte sie mit. Die Terrororganisation forderte aber zugleich weitere Verhandlungen./le/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Haushaltsstreit
'Shutdown': Trump-Regierung nimmt New York ins Visiergestern, 05:53 Uhr · dpa-AFX
'Shutdown': Trump-Regierung nimmt New York ins Visier
Keine Einigung auf Haushalt
'Shutdown' in den USA beginnt01. Okt. · dpa-AFX
'Shutdown' in den USA beginnt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert'sheute, 16:06 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden