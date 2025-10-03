Hamas stimmt Teilen des Trump-Plans zu - will Verhandlungen
dpa-AFX · Uhr
GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat Teile des Plans von US-Präsident Donald Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert. Darunter sei grundsätzlich die Freilassung aller Geiseln, teilte sie mit. Die Terrororganisation forderte aber zugleich weitere Verhandlungen./le/DP/he
