Hamas stimmt Teilen des Trump-Plans zu - will Verhandlungen

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat Teile des Plans von US-Präsident Donald Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert. Darunter sei grundsätzlich die Freilassung aller Geiseln, teilte sie mit. Die Terrororganisation forderte aber zugleich weitere Verhandlungen./le/DP/he