EQS-News: EANM'25: Neue Studie zeigt Zusammenhang zwischen metabolisch aktivem viszeralem Fett und aggressivem Gebärmutterkrebs

BARCELONA, Spanien, 5. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Eine hohe Stoffwechselaktivität von viszeralem Fett kann mit aggressiverem Endometriumkrebs in Verbindung gebracht werden, wie neue Forschungsergebnisse zeigen, die heute auf dem 38. Jahreskongress der European Association of Nuclear Medicine (EANM'25) vorgestellt wurden.

Während Fettleibigkeit ein anerkannter Risikofaktor für Endometriumkrebs ist, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Aggressivität der Krankheit nicht nur von der Menge des viszeralen Fettes, sondern auch von dessen Stoffwechselaktivität abhängt. Das Viszeralfett ist das Fett, das die inneren Organe umgibt. Es ist dafür bekannt, dass es den Stoffwechsel und Entzündungen in größerem Maße beeinflusst als das subkutane Fett.

Forscher des Universitätskrankenhauses Haukeland und der Universität Bergen analysierten PET/CT-Scans von 274 Frauen mit Endometriumkrebs und maßen die Glukoseaufnahme im viszeralen Fett als Indikator für die Stoffwechselaktivität. Sie fanden heraus, dass Frauen mit einer höheren Stoffwechselaktivität - gemessen an der durchschnittlichen Glukoseaufnahme im viszeralen Fettgewebe - eher ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium und Lymphknotenmetastasen aufwiesen.

„Eine höhere Stoffwechselaktivität im viszeralen Fett war signifikant mit fortgeschritteneren Krebsstadien und dem Vorhandensein von Lymphknotenmetastasen verbunden", erklärte der Hauptautor Jostein Sæterstøl, Doktorand und MSc. „Bemerkenswert ist, dass wir keine starke Korrelation zwischen dem Volumen des viszeralen Fettes und seiner Stoffwechselaktivität feststellen konnten, was darauf hindeutet, dass der Zusammenhang mit der Aggressivität der Krankheit nicht nur mit der Menge des Fettes, sondern auch mit seiner biologischen Aktivität zusammenhängt."

„Der Zusammenhang zwischen einem höheren viszeralen Fettstoffwechsel und aggressiven Erkrankungen wird wahrscheinlich durch mehrere Mechanismen bestimmt", so Sæterstøl. „Chronische Entzündungen im viszeralen Fett können Zytokine und Fettsäuren freisetzen, die das Tumorwachstum und die Umgehung des Immunsystems fördern. Es ist auch bekannt, dass Entzündungen eine Insulinresistenz hervorrufen, die ein weiterer Risikofaktor für das Fortschreiten von Krebs ist. Darüber hinaus können Signalmoleküle, die so genannten Adipokine, und der Austausch zwischen Fettgewebe und Tumorzellen die Ausbreitung des Krebses, insbesondere in die Lymphknoten, weiter fördern."

Die Messung des viszeralen Fettstoffwechsels mit PET/CT ist aufgrund der technischen Herausforderungen und der Variabilität noch nicht für den klinischen Routineeinsatz geeignet, insbesondere angesichts des geringen Aufnahmesignals im Fettgewebe. Künftige Ansätze, einschließlich standardisierter Bildgebungsanalysen, fortschrittlicher quantitativer PET-Techniken und künstlicher Intelligenz, könnten jedoch dabei helfen, Hochrisikopatienten zu identifizieren, Behandlungsentscheidungen zu treffen und das Fortschreiten der Krankheit zu überwachen.

Künftige Forschungsarbeiten werden sich auf die Verfeinerung der Messmethoden, die Verbesserung der Genauigkeit durch KI-basierte Segmentierung und die Erforschung von Zusammenhängen zwischen dem viszeralen Fettstoffwechsel und zirkulierenden Biomarkern wie Zytokinen und Hormonen konzentrieren.

