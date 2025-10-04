EQS-News: VINFAST BRINGT ZWEI NEUE ELEKTROBUSMODELLE OFFIZIELL IN EUROPA AUF DEN MARKT

EQS-News: VinFast / Schlagwort(e): Produkteinführung

VINFAST BRINGT ZWEI NEUE ELEKTROBUSMODELLE OFFIZIELL IN EUROPA AUF DEN MARKT



04.10.2025

BRÜSSEL, 4. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- VinFast stellte heute auf der Busworld Europe 2025 seine Elektrobusmodelle EB 8 und EB 12 vor. Mit der Einführung dieser beiden modernen und intelligenten Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr bekräftigt der vietnamesische Automobilhersteller seine Entschlossenheit, Elektromobilität für jedermann zugänglich zu machen und erweitert seine Präsenz vom privaten Personenkraftwagen auf den wichtigen öffentlichen Personennahverkehr. Der 12 Meter lange Stadtbus EB 12 erfüllt bereits die UNECE- und CE-Vorschriften und kann in Europa bestellt werden. Der kleinere 8 Meter lange EB 8 folgt zu einem späteren Zeitpunkt . Beide Modelle sind durch umfassende Garantien ohne Kilometerbegrenzung geschützt.

Busworld ermöglichte europäischen und internationalen Kunden einen ersten Blick auf den EB 8 und den EB 12. Die Modelle wurden mit intelligenter Technologie des vietnamesischen Elektrofahrzeugherstellers VinFast entwickelt, der seine Leistungsfähigkeit auf dem heimischen Markt bereits unter Beweis gestellt hat. Beide fortschrittlichen Modelle basieren auf einer Philosophie, die Leistung und Reichweite, Fahrgastkomfort, Preis und Sicherheit optimiert. Sie integrieren eine umfassende Palette fortschrittlicher Sicherheits- und Fahrerassistenztechnologien und gewährleisten so ein absolut sicheres und entspanntes Fahrerlebnis für Fahrgäste, Betreiber und gefährdete Verkehrsteilnehmer auf jeder Strecke.

EB 8

Der VinFast EB 8 ist auf optimale Effizienz und Agilität im Stadtverkehr ausgelegt. Er verfügt über kompakte Abmessungen (L x B x H: 8.610 x 2.470 x 3.220 mm) und einen robusten zentralen Elektromotor mit einer maximalen Leistung von 200 kW, der eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ermöglicht.

Mit einer Batteriekapazität von 359 kWh erreicht der EB 8 eine Reichweite von über 290 km pro Ladung und übertrifft damit den typischen Tagesbedarf von Bussen dieser Größe. Er unterstützt Schnellladung mit 120 kW und maximiert so effektiv die Betriebszeit und Fahrplaneffizienz.

Der EB 8 bietet Platz für bis zu 60 Passagiere , darunter 24 Sitzplätze, 1 Rollstuhlplatz und 35 Stehplätze. Zugang und Komfort für die Passagiere werden durch eine serienmäßige elektrische Rollstuhlrampe und einen eigenen, geräumigen Rollstuhlbereich (1.300 mm x 750 mm) gewährleistet.

Für Komfort im Innenraum sorgt eine unabhängige Einzonen-Klimaautomatik. Zu den umfassenden Sicherheitsfunktionen gehören Antiblockiersystem (ABS), elektronische Bremskraftverteilung (EBD), Bremsassistent (BA) und Berganfahrassistent (HSA). Ergänzt wird das Ganze durch eine Vollluftfederung für ein hohes Maß an Laufruhe und Stabilität.

EB 12

Der VinFast EB 12 ist ein vollwertiger 12-Meter-Stadtbus mit den Abmessungen L x B x H: 12.110 x 2.550 x 3.330 mm, einem Radstand von 5.900 mm und einem zulässigen Gesamtgewicht von 19.200 kg. Seine Niederflur- und Dreitürer-Konfiguration ermöglicht einen schnellen und reibungslosen Fahrgastwechsel. Der EB 12 bietet Platz für bis zu 90 Fahrgäste (35 Sitzplätze, 1 Rollstuhlplatz und 54 Stehplätze ) und kann individuell an die Bedürfnisse jedes Kunden angepasst werden.

Der EB 12 ist mit zwei leistungsstarken 125- kW- Radnabenelektromotoren ausgestattet , die zusammen eine maximale Leistung von 250 kW liefern und eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen.

Seine 422 kWh Die Batterie wurde hinsichtlich Leistung, Ladeleistung und Kosten optimiert und bietet dank effizienter regenerativer Bremstechnologien eine Reichweite von über 400 km pro Ladung. Das Fahrzeug unterstützt außerdem 140 kW Schnellladen über den CCS2-Anschluss.

Zu den Premium-Annehmlichkeiten für die Passagiere gehört eine unabhängige Zweizonen-Klimaautomatik mit hocheffizienter Wärmepumpe. Der EB 12 ist außerdem mit 26 praktischen USB-Ladeanschlüssen und einer Luftfederung an Vorder- und Hinterachse ausgestattet, die ein außergewöhnlich ruhiges Fahrerlebnis ermöglicht.

Der Innenraum verfügt serienmäßig über einen eigenen Rollstuhlplatz (1.300 mm x 750 mm) und eine elektrisch betriebene Rollstuhlrampe. Eine LED-Lichtleiste verleiht der Passagierkabine einen Hauch moderner Eleganz und Raffinesse.

Neben den zentralen Sicherheitssystemen (ABS, EBD, BA, Traktionskontrolle (TCS) und HSA) ist der EB 12 serienmäßig mit einer Vielzahl von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) ausgestattet. Dazu gehören Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarnung (DDAW) und Fahrerüberwachung, Totwinkelerkennung, Auffahr- und Heckkollisionswarnung sowie die intelligente Geschwindigkeitsassistenz (ISA). Darüber hinaus ist der Bus mit einem automatischen Brandbekämpfungssystem und einer hochmodernen Videoüberwachung ausgestattet.

Marktreif mit führender Garantie

VinFast schützt seine Pkw-Kunden bereits mit branchenführenden Garantieleistungen und möchte dieses Engagement auch auf dem E-Bus- Markt widerspiegeln.

Sowohl für EB 8 als auch für EB 12 gilt eine 5-jährige Garantie ohne Kilometerbegrenzung für das gesamte Fahrzeug. Die Batterie und der Korrosionsschutz der Karosserie sind bis zu 8 Jahre lang abgedeckt, ebenfalls ohne Kilometerbegrenzung.

Der EB 12 kann ab sofort bestellt werden und wird in einer hochmodernen Produktionsanlage in Vietnam mit einer Kapazität von 1.500 bis 2.000 Fahrzeugen pro Jahr gefertigt. Die Auslieferung und Inbetriebnahme der beiden VinFast-Busse ist für 2026 geplant.

Mit diesen beiden neuen Produktlinien strebt VinFast strategische Partnerschaften an, um ein Vertriebsnetz für seine Elektrobusse in Schlüsselmärkten wie Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Schweden sowie den mittel- und osteuropäischen Ländern und dem Baltikum aufzubauen. Dieser Schritt ist ein strategischer Meilenstein, der das Produktangebot von VinFast diversifiziert und die vietnamesische Elektrofahrzeugmarke in der globalen E-Mobilitätslandschaft positioniert.

Frau Le Thi Thu Thuy, stellvertretende Vorsitzende von Vingroup und Vorsitzende von VinFast, erklärte:„VinFast wurde mit dem Ziel gegründet, die Elektromobilität zu demokratisieren. Dank unseres umfassenden Produkt-Ökosystems, das vom Pkw bis zum Bus reicht, sind wir bereit, mit Einzelpersonen, Unternehmenspartnern und Gemeinden weltweit zusammenzuarbeiten. Wir sind überzeugt, dass die modernen, leistungsstarken und komfortabel ausgestatteten Elektrobusse von VinFast die ideale Wahl für Betreiber und Fahrgäste sind und aktiv zu einer umweltfreundlicheren und sichereren Verkehrszukunft für alle beitragen."

eBus -Infrastruktur und -Technologien vor der Markteinführung in Europa zu demonstrieren, hat VinFast in Vietnam erfolgreich ein komplettes Elektrobus-Ökosystem aufgebaut und betrieben. Dies umfasst Herstellung, Betrieb und Wartung und ermöglicht den schnellen Aufbau eines dekarbonisierten öffentlichen Verkehrsnetzes, das in allen großen vietnamesischen Städten genutzt werden kann.

Auf dem europäischen Markt hat VinFast bereits den VF 6 im B-Segment und den VF 8 im D-Segment der Elektro-SUV-Reihe eingeführt, begleitet von äußerst attraktiven Verkaufs- und After-Sales-Richtlinien, die eng mit seiner kundenorientierten Philosophie übereinstimmen.

Die Strategie von VinFast, sein Elektrobusportfolio international auszuweiten, ist nicht nur eine Gelegenheit, seine Fertigungsstärke und technologische Innovation unter Beweis zu stellen, sondern auch ein klares Statement seines langfristigen Engagements, an den wichtigsten Zielen Europas mitzuwirken: den öffentlichen Nahverkehr zu fördern, Emissionen zu senken und intelligente, nachhaltige Städte zu bauen, während gleichzeitig die Elektromobilität für alle zugänglicher gemacht wird.

