Wochenrückblick – Euphorie an den Märkten

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In den USA kam es aufgrund eines Haushaltsstreits zu einem Shutdown der US-Regierung. In der Eurozone stand hingegen die Inflation im Fokus. Denn diese ist im September auf 2,2 Prozent gestiegen, was eine weitere Zinssenkung der EZB eher unwahrscheinlicher macht. Von Unternehmensseite überraschte Robinhood mit starkem Wachstum in den Prognosemärkten, was die Aktie diese Woche zeitweise auf ein neues Allzeithoch brachte.





Globaler Aktienmarkt – Neue Allzeithochs in Amerika und DAX stabil®



Die DAX® ist aktuell wieder auf Kurs zum Allzeithoch und war zeitweise fast 3 % über dem Vorwochenschlusskurs. Die amerikanischen Indizes S&P 500® und Nasdaq-100 Index® erreichten diese Woche ein neues Allzeithoch. Auch der Dow Jones Industrial Average konnte gewinnen.







