EQS-News: Vantage wird als Elite-Sponsor an der Forex Expo Dubai 2025 teilnehmen

PORT VILA, Vanuatu, 5. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets freut sich, seine Teilnahme an der bevorstehenden Forex Expo Dubai 2025 als Elite-Sponsor bekannt zu geben, die vom 6. bis 7. Oktober im World Trade Center Dubai stattfindet. Als eines der weltweit mit Spannung erwarteten Finanzereignisse wird die Messe Broker, Fintech-Führungskräfte, Partner und Investoren aus aller Welt zusammenbringen. Besucher können das Vantage-Team am Stand 282 treffen.

Im Vorfeld der Messe veranstaltete Vantage am 24. September ein Pre-Event-Webinar, in dem Souhail Fadlallah, Business Development Manager, das Thema „Opportunities for IBs, Affiliates & Money Managers in Today's Market (Chancen für IBs, Affiliates und Geldmanager auf dem heutigen Markt)" erörterte. Die Veranstaltung wurde positiv aufgenommen und schuf die Voraussetzungen für weitere Gespräche auf der Messe.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Nibal Assaly, Business Development Manager, am 6. Oktober mit einem Vortrag mit dem Titel „The Future of the US Dollar: Will It Remain the World's Reserve Currency? (Die Zukunft des US-Dollars: Wird er die Weltreservewährung bleiben?)" auf der Konferenzbühne stehen.

Anlässlich des ersten Tages veranstaltet Vantage am 6. Oktober im Troy, Ramee Dream Hotel, Business Bay, eine exklusive After-Party, um Partnern und Branchenkollegen eine entspannte Atmosphäre zum Austausch zu bieten.

„Dubai hat sich zu einem führenden Zentrum für Finanzinnovationen und internationale Veranstaltungen entwickelt", erklärte Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets. „Unsere Teilnahme an der Forex Expo Dubai spiegelt unsere globale Ausrichtung wider, da wir unsere Partner und verbundenen Unternehmen weiterhin mit innovativen Lösungen, Schulungen und Möglichkeiten zum Aufbau von Communities unterstützen."

Mit einem spannenden Programm aus Vorträgen, Networking-Möglichkeiten und Aktivitäten freut sich Vantage darauf, mit den Teilnehmern in Kontakt zu treten und seine internationale Präsenz zu stärken.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen sowie leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

RISIKOHINWEIS: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich sicher sein, alles verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, deren Wohnsitz sich in einem Land befindet, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

