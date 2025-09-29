Werbung ausblenden

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.09.2025 / 08:05 CET/CEST
Im Zeitraum vom 22.September 2025 bis einschließlich 26.September 2025, wurden insgesamt 147.039 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
22.09.202512.886200,84422.588.078,36XETR
23.09.202526.976198,14505.345.159,52XETR
24.09.202522.347197,78614.419.925,98XETR
25.09.202557.108192,081810.969.407,43XETR
25.09.202510.956190,51522.087.284,53CEUX
26.09.202516.766195,19923.272.709,79XETR
Gesamt147.039195,067728.682.565,61 

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
Heidelberg Materials

