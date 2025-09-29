EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
29.09.2025 / 08:05 CET/CEST
Im Zeitraum vom 22.September 2025 bis einschließlich 26.September 2025, wurden insgesamt 147.039 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|Gesamtzahl
der erworbenen Aktien
|Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)
|Aggregiertes
Volumen (€)
|Handelsplatz
|22.09.2025
|12.886
|200,8442
|2.588.078,36
|XETR
|23.09.2025
|26.976
|198,1450
|5.345.159,52
|XETR
|24.09.2025
|22.347
|197,7861
|4.419.925,98
|XETR
|25.09.2025
|57.108
|192,0818
|10.969.407,43
|XETR
|25.09.2025
|10.956
|190,5152
|2.087.284,53
|CEUX
|26.09.2025
|16.766
|195,1992
|3.272.709,79
|XETR
|Gesamt
|147.039
|195,0677
|28.682.565,61
