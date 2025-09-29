EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.09.2025 / 08:05 CET/CEST

Im Zeitraum vom 22.September 2025 bis einschließlich 26.September 2025, wurden insgesamt 147.039 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 22.09.2025 12.886 200,8442 2.588.078,36 XETR 23.09.2025 26.976 198,1450 5.345.159,52 XETR 24.09.2025 22.347 197,7861 4.419.925,98 XETR 25.09.2025 57.108 192,0818 10.969.407,43 XETR 25.09.2025 10.956 190,5152 2.087.284,53 CEUX 26.09.2025 16.766 195,1992 3.272.709,79 XETR Gesamt 147.039 195,0677 28.682.565,61

Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com

