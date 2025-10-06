AMD explodiert um 35% | Deal mit Open AI

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Ein bewegter Start in die Woche, mit einer gewaltigen Kursexplosion bei den Aktien von AMD. Im Zuge einer neuen Kooperation mit Open AI, trifft das Unternehmen Optionsscheine im Wert einer 10% Beteiligung an den KI-Giganten ab. Open AI bezahlt dafür lediglich $1,6 Mio., wird im Gegenzug aber viele Milliarden Dollar an AMD-Chips erwerben. Wir haben außerdem im Banken-Sektor eine große Hochzeit. Fifth Third schluckt für $10,9 Mrd. Comerica. Dadurch entsteht die 9. Größte Bank des Landes! Auch auf politischer Ebene gibt es viele Entwicklungen. In Japan wird Sanae Takaichi die nächste Premierministerin, was die Wahrscheinlichkeit von Zinsanhebungen senkt. Der Yen tendiert in Folge deutlich schwächer. Das Frankreichs Premierminister nach einem Monat im Amt das Handtuch wirft, treibt in Europa wiederum die Renditen der Staatsanleihen nach oben. Was den Regierungs-Shutdown in den USA betrifft, scheint sich nach dem Wochenende noch keine Lösung abzuzeichnen.



00:00 OpenAI & AMD: Details und Vergleich zu ähnlichen Deals

06:38 Meldungen: Warnungen vor KI Bubbles | OpenAI Developer Tag

09:17 Messlatte Magnificent 7 zu niedrig | Fifth Third & Comerica

11:25 Analysten: Microsoft | Micron | Nvidia

13:40 Japan: Yen bricht ein | Frankreich: Renditen ziehen an

15:00 Shutdown: Druck nimmt zu | Handelsabkommen: USA & China

16:47 Meldungen: AMD & Intel | Boeing | PayPal | OPEC Plus u.m.

20:28 Ausblick diese Woche





► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung