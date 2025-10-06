Werbung ausblenden

Deutsch-Franzose im Iran in Spionage-Prozess freigesprochen

Reuters · Uhr
Dubai (Reuters) - Der Iran hat den deutsch-französischen Staatsbürger Lennart Monterlos vom Vorwurf der Spionage freigesprochen.

Dies meldete am Montag die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Justizchef der südlichen Provinz Hormusgan. Die Staatsanwaltschaft könne jedoch noch Einspruch gegen den Freispruch einlegen, hieß es weiter. Monterlos ist mit dem Fahrrad unterwegs und wurde im Juni während des zwölftägigen Krieges zwischen dem Iran und Israel wegen des Vorwurfs der Spionage festgenommen.

