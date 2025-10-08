Gold über 4.000 US-Dollar - und was die Wall Street plötzlich anders sieht

Der Goldpreis hat erstmals die Marke von 4.000 US-Dollar überschritten - ein Meilenstein, der weit mehr bedeutet als nur ein Rekord.

Doch was treibt diese Bewegung wirklich? Geht es nur um Angst und Unsicherheit, oder erleben wir gerade eine strukturelle Neuordnung an den Märkten?

Martin Goersch schaut sich an, warum Gold plötzlich als antifragiles Asset gilt, wie institutionelle Anleger ihre Portfolios umschichten – und was das für Aktien bedeutet.