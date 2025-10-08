BMW mit Gewinnwarnung, Oracle mit Druck, PayPal mit Potenzial
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Aurubis, Aixtron, Daimler Truck, BMW, Trilogy Metals, Joby, Google, Dell, Tesla, Oracle, PayPal.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
BMW – Gewinnwarnung trotz Absatzplus
Neue Zahlen zeigen ein starkes drittes Quartal, doch die Prognose für das Gesamtjahr wird gesenkt. Was steckt hinter der schwächeren Marge – und warum trifft es BMW besonders in China?
Oracle – KI-Cloud mit dünnen Margen
Ein brisanter Bericht über Oracles GPU-Vermietung sorgt für Diskussionen: hohe Umsätze, aber niedrige Gewinne. Ist das nur eine Anlaufphase oder ein strukturelles Problem im KI-Geschäft?
PayPal – Einstieg ins Werbegeschäft
Der Zahlungsriese startet mit dem „PayPal Ads Manager“ in einen völlig neuen Markt. Warum dieser Schritt strategisch wichtig ist – und warum die Aktie daraufhin kräftig zulegte. Drei große Namen, drei sehr unterschiedliche Perspektiven – von Gewinnwarnung über Margendruck bis zu neuen Wachstumschancen.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–