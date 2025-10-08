BMW mit Gewinnwarnung, Oracle mit Druck, PayPal mit Potenzial

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

BMW – Gewinnwarnung trotz Absatzplus

Neue Zahlen zeigen ein starkes drittes Quartal, doch die Prognose für das Gesamtjahr wird gesenkt. Was steckt hinter der schwächeren Marge – und warum trifft es BMW besonders in China?

Oracle – KI-Cloud mit dünnen Margen

Ein brisanter Bericht über Oracles GPU-Vermietung sorgt für Diskussionen: hohe Umsätze, aber niedrige Gewinne. Ist das nur eine Anlaufphase oder ein strukturelles Problem im KI-Geschäft?

PayPal – Einstieg ins Werbegeschäft

Der Zahlungsriese startet mit dem „PayPal Ads Manager“ in einen völlig neuen Markt. Warum dieser Schritt strategisch wichtig ist – und warum die Aktie daraufhin kräftig zulegte. Drei große Namen, drei sehr unterschiedliche Perspektiven – von Gewinnwarnung über Margendruck bis zu neuen Wachstumschancen.