Werbung ausblenden
Märkte heute

BMW mit Gewinnwarnung, Oracle mit Druck, PayPal mit Potenzial

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Aurubis, Aixtron, Daimler Truck, BMW, Trilogy Metals, Joby, Google, Dell, Tesla, Oracle, PayPal.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

BMW – Gewinnwarnung trotz Absatzplus 

Neue Zahlen zeigen ein starkes drittes Quartal, doch die Prognose für das Gesamtjahr wird gesenkt. Was steckt hinter der schwächeren Marge – und warum trifft es BMW besonders in China?

Oracle – KI-Cloud mit dünnen Margen 

Ein brisanter Bericht über Oracles GPU-Vermietung sorgt für Diskussionen: hohe Umsätze, aber niedrige Gewinne. Ist das nur eine Anlaufphase oder ein strukturelles Problem im KI-Geschäft?

PayPal – Einstieg ins Werbegeschäft

 Der Zahlungsriese startet mit dem „PayPal Ads Manager“ in einen völlig neuen Markt. Warum dieser Schritt strategisch wichtig ist – und warum die Aktie daraufhin kräftig zulegte. Drei große Namen, drei sehr unterschiedliche Perspektiven – von Gewinnwarnung über Margendruck bis zu neuen Wachstumschancen.  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa
Alphabet A
Meta
Coinbase
adidas
PepsiCo
Salesforce
Alphabet C
PVA TePla
Philip Morris
Zscaler
Interactive Brokers

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 03.10.2025
Caterpillar, MercadoLibre & Nebius: Heute im Fokus der Märkte03. Okt. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Aktienanalyse 07.10.2025
First Majestic Silver: heimlicher Profiteur der Silber-Rally?gestern, 17:28 Uhr · onvista
First Majestic Silver: heimlicher Profiteur der Silber-Rally?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden