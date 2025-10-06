EQS-Adhoc: EV Digital Invest AG – Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

EQS-Ad-hoc: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Insolvenz

EV Digital Invest AG – Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung



06.10.2025 / 12:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 06. Oktober 2025. Über das Vermögen der EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5; WKN: A3DD6W) ist mit heute veröffentlichtem Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg (Aktenzeichen 3605 IN 4639/25) vom 01. Oktober 2025 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden. Die Gesellschaft befindet sich aktuell in fortgeschrittenen Verhandlungen, den Geschäftsbetrieb bzw. wesentliche Betriebsteile an Dritte zu veräußern. Diese planen, das Geschäft unter einer anderen Marke fortzuführen und die bisherigen Anleger und deren Investitionen weiter zu betreuen. Die Investitionen der Anleger auf der Plattform sind von der Insolvenz nicht betroffen.

Unternehmen: EV Digital Invest AG
ISIN: DE000A3DD6W5
WKN: A3DD6W

