EQS-Adhoc: EV Digital Invest AG – Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Insolvenz
EV Digital Invest AG – Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

06.10.2025 / 12:07 CET/CEST
Berlin, 06. Oktober 2025. Über das Vermögen der EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5; WKN: A3DD6W) ist mit heute veröffentlichtem Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg (Aktenzeichen 3605 IN 4639/25) vom 01. Oktober 2025 das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden. Die Gesellschaft befindet sich aktuell in fortgeschrittenen Verhandlungen, den Geschäftsbetrieb bzw. wesentliche Betriebsteile an Dritte zu veräußern. Diese planen, das Geschäft unter einer anderen Marke fortzuführen und die bisherigen Anleger und deren Investitionen weiter zu betreuen. Die Investitionen der Anleger auf der Plattform sind von der Insolvenz nicht betroffen.

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EV Digital Invest AG
Joachimsthaler Straße 12
10719 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 30 403 69 15 21
E-Mail:info@ev-digitalinvest.de
Internet:www.ev-digitalinvest.de
ISIN:DE000A3DD6W5
WKN:A3DD6W
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2208612
