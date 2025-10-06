EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



06.10.2025 / 14:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 29. September 2025 bis einschließlich 3. Oktober 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 14.988 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

29.09.2025 117 104,2000 TQEX 29.09.2025 122 104,2000 XETA 30.09.2025 231 104,3610 CEUX 01.10.2025 13 105,4000 CEUX 01.10.2025 24 105,2500 TQEX 01.10.2025 25 105,2000 XETA 02.10.2025 4.748 104,0970 CEUX 02.10.2025 1.952 104,0417 TQEX 02.10.2025 3.606 103,9889 XETA 03.10.2025 1.891 103,9789 CEUX 03.10.2025 813 103,8399 TQEX 03.10.2025 1.446 103,9954 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 3. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 466.565 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 6. Oktober 2025

Scout24 SE

Der Vorstand

06.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 SE Invalidenstraße 65 10557 Berlin Deutschland Internet: www.scout24.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2208674 06.10.2025 CET/CEST