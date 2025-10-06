Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aehr Test Systems
|Bericht 1. Quartal 2026
|Antelope Enterprise
|Bericht 2. Quartal 2025
|BEEKS FIN CLD LS-,00125
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Constellation Brands
|Bericht 2. Quartal 2026
|GeNeuro
|Bericht 2. Quartal 2025
|GPI S.P.A. NOM.
|Bericht 2. Quartal 2025
|LM PAY SPO. AKCYJNA ZY 5
|Bericht 2. Quartal 2025
|Medivolve
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|NACHI-FUJIKOSHI
|Bericht 3. Quartal 2025
|NAGAMBIE RESOURCES LTD.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|NEXTAGE CO. LTD
|Bericht 3. Quartal 2025
|Pinnacle Silver and Gold
|Bericht 1. Quartal 2026
|RED METAL LTD
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Synergia Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|TOSEI CORP.
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
