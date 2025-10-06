Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.10.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Aehr Test SystemsBericht 1. Quartal 2026
Antelope EnterpriseBericht 2. Quartal 2025
BEEKS FIN CLD LS-,00125Bericht Geschäftsjahr 2025
Constellation BrandsBericht 2. Quartal 2026
GeNeuroBericht 2. Quartal 2025
GPI S.P.A. NOM.Bericht 2. Quartal 2025
LM PAY SPO. AKCYJNA ZY 5Bericht 2. Quartal 2025
MedivolveBericht Geschäftsjahr 2025
NACHI-FUJIKOSHIBericht 3. Quartal 2025
NAGAMBIE RESOURCES LTD.Bericht Geschäftsjahr 2025
NEXTAGE CO. LTDBericht 3. Quartal 2025
Pinnacle Silver and GoldBericht 1. Quartal 2026
RED METAL LTDBericht Geschäftsjahr 2025
Synergia EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
TOSEI CORP.Bericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

