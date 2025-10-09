Werbung ausblenden
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.10.2025

Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AGRANA Beteiligungs-AGBericht 2. Quartal 2026
Applied DigitalBericht 1. Quartal 2026
Delta Air LinesBericht 3. Quartal 2025
Fast RetailingBericht Geschäftsjahr 2025
Helen of TroyBericht 2. Quartal 2026
Levi StraussBericht 3. Quartal 2025
NeogenBericht 1. Quartal 2026
PepsiCoBericht 3. Quartal 2025
Revival GoldBericht Geschäftsjahr 2025
Seven & IBericht 2. Quartal 2025
Southern Cross Gold ConsolidatedBericht 1. Quartal 2026
SüdzuckerBericht 2. Quartal 2026
TilrayBericht 1. Quartal 2026
TKM GruppBericht 3. Quartal 2025
Wallix GroupBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

