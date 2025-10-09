Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AGRANA Beteiligungs-AG
|Bericht 2. Quartal 2026
|Applied Digital
|Bericht 1. Quartal 2026
|Delta Air Lines
|Bericht 3. Quartal 2025
|Fast Retailing
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Helen of Troy
|Bericht 2. Quartal 2026
|Levi Strauss
|Bericht 3. Quartal 2025
|Neogen
|Bericht 1. Quartal 2026
|PepsiCo
|Bericht 3. Quartal 2025
|Revival Gold
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Seven & I
|Bericht 2. Quartal 2025
|Southern Cross Gold Consolidated
|Bericht 1. Quartal 2026
|Südzucker
|Bericht 2. Quartal 2026
|Tilray
|Bericht 1. Quartal 2026
|TKM Grupp
|Bericht 3. Quartal 2025
|Wallix Group
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.10.202507. Okt. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista