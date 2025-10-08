Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.10.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 08. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AZZBericht 2. Quartal 2026
BASSETT FURN. INDS DL 5Bericht 3. Quartal 2025
Diamyd Medical BBericht Geschäftsjahr 2025
DUSTIN GROUP (PUBL) SK 5Bericht Geschäftsjahr 2025
FIRAN TECHNOLOGY GROUPBericht 3. Quartal 2025
Galatasaray SportifBericht 1. Quartal 2025
LOCAFY LTD.Bericht Geschäftsjahr 2025
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTDBericht 2. Quartal 2025
Resources ConnectionBericht 1. Quartal 2026
Richardson ElectronicsBericht 1. Quartal 2026
ROCKY MOUNT.CHOC. DL-,001Bericht 2. Quartal 2026
VERTU MOTORS PLC LS -,01Bericht 2. Quartal 2026
WEATHERNEWS INC.Bericht 1. Quartal 2026
WELCIA HOLDINGS CO. LTD.Bericht 2. Quartal 2025
ZEDER INVTS LTD RC -,01Bericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

