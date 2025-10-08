Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 08. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AZZ
|Bericht 2. Quartal 2026
|BASSETT FURN. INDS DL 5
|Bericht 3. Quartal 2025
|Diamyd Medical B
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|DUSTIN GROUP (PUBL) SK 5
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|FIRAN TECHNOLOGY GROUP
|Bericht 3. Quartal 2025
|Galatasaray Sportif
|Bericht 1. Quartal 2025
|LOCAFY LTD.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD
|Bericht 2. Quartal 2025
|Resources Connection
|Bericht 1. Quartal 2026
|Richardson Electronics
|Bericht 1. Quartal 2026
|ROCKY MOUNT.CHOC. DL-,001
|Bericht 2. Quartal 2026
|VERTU MOTORS PLC LS -,01
|Bericht 2. Quartal 2026
|WEATHERNEWS INC.
|Bericht 1. Quartal 2026
|WELCIA HOLDINGS CO. LTD.
|Bericht 2. Quartal 2025
|ZEDER INVTS LTD RC -,01
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
