Original-Research: Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG) (von First Berlin Eq...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG) - from First Berlin
Equity Research GmbH

06.10.2025 / 15:01 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Swissnet AG (formerly
Beaconsmind AG)

     Company Name:               Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG)
     ISIN:                       CH0451123589

     Reason for the research:
     Last rating change:
     Analyst:                    Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on swissnet AG
(ISIN: CH0451123589). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating
and maintained his EUR 19.00 price target.

Abstract:
Swissnet Group published a strong set of interim H1/25 results which were
broadly in line with our expectations and build on the successful 2024
turnaround. Group revenue nearly doubled year-on-year to CHF 11.3m (H1/24:
CHF 5.9m), driven both by organic momentum and the first full consolidation
of Swissnet AG (including Swissnet ICT) and Lokalee following the reverse
merger in January. Adjusted EBITDA rose to CHF 2.3m (H1/24: CHF 1.1m),
demonstrating operating leverage despite ongoing expansion. Adjusted net
income reached CHF 0.8m (H1/24: CHF 0m), marking a firm step into
profitability. Recent milestones include the first customer wins in new
international markets: Swissnet MENA signed AED 0.5m (CHF 0.1m) in
hospitality contracts in the UAE, while Swissnet APAC secured a SGD 0.25m
(CHF 0.15m) deal with a leading Singapore hospital. Management is executing
on both its turnaround and international expansion strategies. The uptick in
profitability combined with the high recurring revenue and traction in new
regions have Swissnet well positioned for sustained momentum into H2/25 and
beyond. We see the company on track to achieve our 2025 projections. Based
on unchanged estimates, we reiterate our Buy rating and EUR19.00 price target
(upside >180%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu swissnet AG (ISIN:
CH0451123589) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,00.

Zusammenfassung:
Die Swissnet-Gruppe hat starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025
veröffentlicht, die weitgehend unseren Erwartungen entsprechen und auf der
erfolgreichen Trendwende im Jahr 2024 aufbauen. Der Konzernumsatz hat sich
im Vergleich zum Vorjahr auf CHF 11,3 Mio. fast verdoppelt (1. Halbjahr
2024: CHF 5,9 Mio.), was sowohl auf die organische Dynamik als auch auf die
erstmalige Vollkonsolidierung der Swissnet AG (einschliesslich Swissnet ICT)
und Lokalee nach dem Reverse Merger im Januar zurückzuführen ist. Das
bereinigte EBITDA stieg auf CHF 2,3 Mio. (H1/24: CHF 1,1 Mio.) und zeigte
damit trotz der anhaltenden Expansion eine operative Hebelwirkung. Der
bereinigte Nettogewinn erreichte CHF 0,8 Mio. (H1/24: CHF 0 Mio.), was einen
festen Schritt in Richtung Profitabilität markiert. Zu den jüngsten
Meilensteinen zählen die ersten Kundengewinne in neuen internationalen
Märkten: swissnet MENA unterzeichnete Hospitality-Verträge im Wert von AED
0,5 Mio. (CHF 0,1 Mio.) in den Vereinigten Arabischen Emiraten, während
swissnet APAC einen Vertrag im Wert von SGD 0,25 Mio. (CHF 0,15 Mio.) mit
einem führenden Krankenhaus in Singapur abschloss. Das Management setzt
sowohl seine Turnaround- als auch seine internationale Expansionsstrategie
um. Die gestiegene Rentabilität in Verbindung mit den hohen wiederkehrenden
Einnahmen und der Dynamik in neuen Regionen versetzen swissnet in eine gute
Position, um die Dynamik im zweiten Halbjahr 2025 und darüber hinaus
aufrechtzuerhalten. Wir sehen das Unternehmen auf dem besten Weg, unsere
Prognosen für 2025 zu erreichen. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen
bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR19,00
(Aufwärtspotenzial >180 %).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=df5bc880efb690252faa206119dbed71

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2208744 06.10.2025 CET/CEST

