S&P 500® - Starkes Jahr, starkes Q4?

Das Phänomen „Jahresendrally“ ist unter Anlegerinnen und Anlegern bestens bekannt und wird regelmäßig in unserem Newsletter „HSBC Daily Trading“ ausführlich diskutiert. Im Rahmen einer Auswertung konnten wir noch ein ganz besonderes Sahnehäubchen aufzeigen, denn gute Aktienjahre begünstigen ein starkes Schlussquartal. Mit anderen Worten: Wenn der Aktienmarkt per Ende September im Plus notiert, dann neigt das 4. Quartal nicht zur Schwäche. Als Grundlage für diese Kernaussagen dienten zunächst die DAX®-Daten seit 1988. Da es sich seither – trotz aller Marktschwankungen – um einen Bullenmarkt handelt, haben wir die Zwischenzeit genutzt, um die Wertentwicklung des Schlussquartals in starken Aktienjahren beim S&P 500® zu untersuchen. Bei den amerikanischen Standardwerten stehen die Daten seit 1960 zur Verfügung, sodass auch die Seitwärtsphase der 1960er/1970er-Jahre inkludiert ist. Erwartungsgemäß fällt die Performance aufgrund der größeren Datenhistorie schwächer aus, doch das Muster „starkes Jahr, starkes Q4“ bleibt erhalten. So kann der S&P 500® nach Kursgewinnen per 30. September bei einer Trefferquote von 85 % in den letzten drei Monaten im Mittel um 4,26 % zulegen – beide Werte schlagen die jeweiligen historischen Vergleichsmaßstäbe (wird fortgesetzt).

S&P 500® (Quarterly)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.