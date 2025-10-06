S&P 500® - Starkes Jahr, starkes Q4?
HSBC · Uhr
Starkes Jahr, starkes Q4?
Das Phänomen „Jahresendrally“ ist unter Anlegerinnen und Anlegern bestens bekannt und wird regelmäßig in unserem Newsletter „HSBC Daily Trading“ ausführlich diskutiert. Im Rahmen einer Auswertung konnten wir noch ein ganz besonderes Sahnehäubchen aufzeigen, denn gute Aktienjahre begünstigen ein starkes Schlussquartal. Mit anderen Worten: Wenn der Aktienmarkt per Ende September im Plus notiert, dann neigt das 4. Quartal nicht zur Schwäche. Als Grundlage für diese Kernaussagen dienten zunächst die DAX®-Daten seit 1988. Da es sich seither – trotz aller Marktschwankungen – um einen Bullenmarkt handelt, haben wir die Zwischenzeit genutzt, um die Wertentwicklung des Schlussquartals in starken Aktienjahren beim S&P 500® zu untersuchen. Bei den amerikanischen Standardwerten stehen die Daten seit 1960 zur Verfügung, sodass auch die Seitwärtsphase der 1960er/1970er-Jahre inkludiert ist. Erwartungsgemäß fällt die Performance aufgrund der größeren Datenhistorie schwächer aus, doch das Muster „starkes Jahr, starkes Q4“ bleibt erhalten. So kann der S&P 500® nach Kursgewinnen per 30. September bei einer Trefferquote von 85 % in den letzten drei Monaten im Mittel um 4,26 % zulegen – beide Werte schlagen die jeweiligen historischen Vergleichsmaßstäbe (wird fortgesetzt).
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Das Phänomen „Jahresendrally“ ist unter Anlegerinnen und Anlegern bestens bekannt und wird regelmäßig in unserem Newsletter „HSBC Daily Trading“ ausführlich diskutiert. Im Rahmen einer Auswertung konnten wir noch ein ganz besonderes Sahnehäubchen aufzeigen, denn gute Aktienjahre begünstigen ein starkes Schlussquartal. Mit anderen Worten: Wenn der Aktienmarkt per Ende September im Plus notiert, dann neigt das 4. Quartal nicht zur Schwäche. Als Grundlage für diese Kernaussagen dienten zunächst die DAX®-Daten seit 1988. Da es sich seither – trotz aller Marktschwankungen – um einen Bullenmarkt handelt, haben wir die Zwischenzeit genutzt, um die Wertentwicklung des Schlussquartals in starken Aktienjahren beim S&P 500® zu untersuchen. Bei den amerikanischen Standardwerten stehen die Daten seit 1960 zur Verfügung, sodass auch die Seitwärtsphase der 1960er/1970er-Jahre inkludiert ist. Erwartungsgemäß fällt die Performance aufgrund der größeren Datenhistorie schwächer aus, doch das Muster „starkes Jahr, starkes Q4“ bleibt erhalten. So kann der S&P 500® nach Kursgewinnen per 30. September bei einer Trefferquote von 85 % in den letzten drei Monaten im Mittel um 4,26 % zulegen – beide Werte schlagen die jeweiligen historischen Vergleichsmaßstäbe (wird fortgesetzt).
S&P 500® (Quarterly)
Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis