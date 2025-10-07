EQS-News: Colt DCS stärkt Führungsspitze mit zwei Schlüsselpositionen

EQS-News: Colt Data Centre Services (Colt DCS) / Schlagwort(e): Personalie

Colt DCS stärkt Führungsspitze mit zwei Schlüsselpositionen



07.10.2025

LONDON, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (Colt DCS), globaler Anbieter von Hyperscale- und Großunternehmens-Rechenzentrumslösungen, gab heute die Ernennung von zwei neuen Senior Directors bekannt, um das schnelle Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und die Umsetzung von Hyperscale-Projekten voranzutreiben.

David Hyatt übernimmt die Rolle des Senior Director of Development and Delivery UK & Europe.

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Hyperscale-Rechenzentrumsbranche hat David mit leistungsstarken Teams Hunderte Megawatt Kapazität bereitgestellt. Seine Karriere umfasst leitende Positionen bei Iron Mountain Data Centers, Yondr und ISG und deckt den gesamten Lebenszyklus von der Standortauswahl bis zur Inbetriebnahme ab. David ist bekannt für seine strategische Planung, sein Know-how im Bereich nachhaltiges Design und sein Engagement für Sicherheit. Er wird die Strategie und Umsetzung in den Bereichen Standortentwicklung, Design, Vertrieb und Lieferung für Großbritannien und Europa leiten.

Florian Hoyndorf kommt als Global Senior Director of Commercial Investment & Asset Strategy zu Colt DCS.

Florian verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmensimmobilien und -entwicklung und hatte leitende Positionen bei der Cromwell Property Group, Logista, Amazon und ALDI inne. Zudem leitete er sein eigenes Investment- und Entwicklungsunternehmen. Zuletzt war er als Head of Development Europe bei Cromwell tätig und verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Großprojektfinanzierung, operative Optimierung und Teamführung. Bei Colt DCS wird Florian die Roadmap für Unternehmensentwicklung und Asset-Strategie mitgestalten. Er ist außerdem Gastprofessor an der ESCP Business School und gibt sein Wissen an verschiedenen Standorten weiter.

Niclas Sanfridsson, CEO von Colt DCS, erklärte: „Ich freue mich, David und Florian begrüßen zu dürfen. Ihre umfassende Erfahrung und strategische Vision werden das Wachstum beschleunigen, die Umsetzung unserer Hyperscale-Projekte in den Teams für Immobilien und Unternehmensentwicklung optimieren und die Zusammenarbeit bei Colt DCS stärken."

Über Colt DCS

Wir planen, bauen und betreiben Rechenzentren für globale Hyperscaler und Großunternehmen.

Unser globales Portfolio umfasst 13 operative Rechenzentren und 19 weitere in der Entwicklung in elf Städten in Großbritannien, Europa und der Asien-Pazifik-Region.

Wir ermöglichen unseren Kunden eine effektive Wachstumsplanung und geben ihnen gleichzeitig ein sicheres Gefühl. Wir bieten eine sichere, robuste und gut vernetzte Infrastruktur mit geplantem Kapazitätswachstumspotenzial. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Rechenzentrumsbranche setzen wir unsere Vision um, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber auf dem Markt zu sein.

Wir stellen die Umwelt in den Mittelpunkt unseres Handelns und erkennen sie als grundlegende Verantwortung gegenüber unserem Planeten an. Deshalb übernehmen wir Verantwortung für die weltweite Reduzierung unserer Umweltbelastung und machen Nachhaltigkeit zu einem zentralen strategischen Faktor. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsplanung hat Colt DCS umfassende kurz- und langfristige, wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt, um unsere Emissionen gemäß dem neuesten Net Zero Standard der SBTi zu senken.

https://www.coltdatacentres.net/de-DE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2789706/DCS_David_Florian.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2680784/Colt_DCS_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/colt-dcs-starkt-fuhrungsspitze-mit-zwei-schlusselpositionen-302576195.html

