EQS-News: SFC Energy AG stärkt Präsenz in den USA durch strategische Handelspartnerschaft mit SunWize Power & Battery LLC.

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kooperation/Auftragseingänge

SFC Energy AG stärkt Präsenz in den USA durch strategische Handelspartnerschaft mit SunWize Power & Battery LLC.



07.10.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG stärkt Präsenz in den USA durch strategische Handelspartnerschaft mit SunWize Power & Battery LLC.

SunWize integriert EFOY Pro Brennstoffzellentechnologie zur Versorgung wichtiger US-Industrien wie Öl und Gas, Telekommunikation und Videoüberwachung (CCTV)

Mit Standorten in Ohio und Oregon verbessert SunWize den Zugang von Kunden zu sauberen, zuverlässigen und netzunabhängigen Stromversorgungslösungen in den USA

Brunnthal/München, Deutschland, 7. Oktober 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat eine neue Handelspartnerschaft mit dem US-amerikanischen Integrator SunWize Power & Battery LLC. („SunWize“) geschlossen. Die Vereinbarung geht mit einem neuen Auftrag einher und markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der kontinuierlichen Expansion von SFC auf dem nordamerikanischen Markt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird SunWize die EFOY Pro Direktmethanol-Brennstoffzellentechnologie (DMFC) von SFC in sein Portfolio an Stromerzeugungs- und Notstromlösungen integrieren und damit den Einsatz in einer Reihe von kritischen Infrastrukturen anstreben, darunter Öl und Gas, Telekommunikation, Transport und Sicherung, Umweltüberwachung sowie Sicherheit und Überwachung (CCTV).

Mit Betriebszentren in Ohio und Oregon sowie jahrzehntelanger Erfahrung in der Bereitstellung von Solar- und Hybrid-Energiesystemen für unabhängige Stromversorgungsanwendungen ist SunWize gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach robusten, autonomen Stromversorgungslösungen in den USA zu bedienen. Dank seiner starken Präsenz in den USA wird SunWize die Vorteile der EFOY Pro-Technologie für eine Vielzahl von netzfernen Anwendungen ermöglichen und so eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung für einsatzkritische Systeme gewährleisten.

Die Direktmethanol-Brennstoffzellen der EFOY Pro Serie liefern über längere Zeiträume hinweg zuverlässige, autonome und netzunabhängige Energie, selbst in rauen und netzfernen Umgebungen. Sie erweitern bestehende Stromversorgungssysteme und eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen der Wartungszugang eingeschränkt ist und ein unterbrechungsfreier Betrieb entscheidend ist. Durch die Integration der EFOY Pro Brennstoffzellen ergänzt SunWize sein Portfolio um wartungsarme und umweltfreundliche Stromversorgungslösungen, welche die Betriebskosten senken und eine langfristige Energieverfügbarkeit gewährleisten.

Hans Pol, COO der SFC Energy AG: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit SunWize, einem ausgewiesenen Branchenexperten mit umfassender Erfahrung im Bereich der netzfernen Energieinfrastruktur und einer starken Marktpräsenz in den USA. Diese Zusammenarbeit unterstützt unsere Strategie, die Präsenz von SFC in Nordamerika gezielt über ausgewählte Vertriebspartner auszubauen – insbesondere vor dem Hintergrund der Erweiterung unserer Produktionskapazitäten am US-Standort nahe Salt Lake City. Gemeinsam schaffen wir die Basis, um zuverlässige, netzunabhängige Energielösungen für missionskritische Anwendungen bereitzustellen.“

David Eveland, Vorstandsvorsitzender von SunWize Power & Battery LLC.: „Bei SunWize entwickeln wir seit Jahrzehnten Stromversorgungssysteme für einsatzkritische Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit unverzichtbar ist. Die Integration der EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC passt zu unserer Strategie, wartungsarme, emissionsarme Stromversorgungs- und Notstromlösungen anzubieten, die dort zum Einsatz kommen, wo herkömmliche Systeme an ihre Grenzen stoßen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit SFC, durch die wir in der Lage sind, die steigende Nachfrage in Branchen zu bedienen, die auf zuverlässige, autonome Stromversorgung angewiesen sind.“

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Erfahren Sie mehr über die autonomen Stromversorgungslösungen von SunWize unter sunwize.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



Über SunWize Power & Battery LLC.

SunWize Power & Battery bietet bewährte autarke Solar-, Hybridstrom- und Notstrom-Lösungen, die den Betrieb kritischer Systeme unter den weltweit anspruchsvollsten Bedingungen gewährleisten. Seit mehr als 30 Jahren liefert SunWize Stromerzeugungslösungen, Batterie-Notstrom-Systeme und kundenspezifische Elektronikbaugruppen, die auf Zuverlässigkeit, einfache Installation und minimalen Wartungsaufwand ausgelegt sind. Von Regierungsbehörden bis hin zu Fortune-500-Unternehmen vertrauen unsere Kunden auf SunWize, wenn es um die Entwicklung, die Konstruktion und den Support zuverlässiger Energiesysteme für vielfältige industrielle und andere praktische Anwendungen geht.



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



SunWize Power & Battery Kontakt:

Mark Perry

Director of Sales

Tel. +1 408 218 2317

E-Mail: mark.perry@sunwizepower.com

Web: sunwize.com

07.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 85649 Brunnthal-Nord Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2208698

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2208698 07.10.2025 CET/CEST