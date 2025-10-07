Videoanalyse 07.10.2025
Nvidia: Zehn Billionen Börsenwert? Wieso nicht
onvista · Uhr
Chipkonzern AMD hat in dieser Woche wegen der milliardenschweren Partnerschaft mit OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, Schlagzeilen gemacht.
Kann AMD damit Nvidia als Nummer eins unter den KI-Chipwerten ablösen. Profi-Trader Martin Goersch sieht es anders – und glaubt gar, dass Nvidia zehn Billionen Dollar Börsenwert erreichen kann.
