Nvidia: Zehn Billionen Börsenwert? Wieso nicht

Chipkonzern AMD hat in dieser Woche wegen der milliardenschweren Partnerschaft mit OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, Schlagzeilen gemacht.

Kann AMD damit Nvidia als Nummer eins unter den KI-Chipwerten ablösen. Profi-Trader Martin Goersch sieht es anders – und glaubt gar, dass Nvidia zehn Billionen Dollar Börsenwert erreichen kann.