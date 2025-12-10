Vor dem US-Zinsentscheid

JPMorgan sieht mehr Risiken – Tui und Aerovironment in Fokus
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Tui, DeliveryHero, NRG Energy, Micron, CVS Health, Microsoft, ExxonMobil, Nvidia, Adobe, JPMorgan, Aerovironment.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Tui – neue Dividendenpläne & frische Dynamik
Die Rückkehr der Ausschüttung wirft spannende Fragen auf: Was bedeutet die Starter-Dividende – und wie klar ist der Weg zurück zu verlässigen Zahlungen? Ein Blick auf die neue Kapitalstrategie und das Momentum fürs kommende Jahr.
JPMorgan – vorsichtigere Töne aus der Führungsetage
Die Aktie reagiert auf einen fragileren Ausblick der Verbrauchersparte. Wie ordnen sich Kostenpläne, Marktprognosen und die Signale zur Konsumstärke ein – und was heißt das für den Finanzsektor insgesamt?
AeroVironment – starke Zahlen, aber gedämpfter Ausblick
Rekordaufträge treffen auf sinkende Margen und einen konservativeren Ausblick. Wie passt das zusammen – und worauf achten Investoren jetzt besonders?
