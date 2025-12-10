W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Vor dem US-Zinsentscheid

JPMorgan sieht mehr Risiken – Tui und Aerovironment in Fokus

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Tui, DeliveryHero, NRG Energy, Micron, CVS Health, Microsoft, ExxonMobil, Nvidia, Adobe, JPMorgan, Aerovironment.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Tui – neue Dividendenpläne & frische Dynamik

Die Rückkehr der Ausschüttung wirft spannende Fragen auf: Was bedeutet die Starter-Dividende – und wie klar ist der Weg zurück zu verlässigen Zahlungen? Ein Blick auf die neue Kapitalstrategie und das Momentum fürs kommende Jahr. 

JPMorgan – vorsichtigere Töne aus der Führungsetage

Die Aktie reagiert auf einen fragileren Ausblick der Verbrauchersparte. Wie ordnen sich Kostenpläne, Marktprognosen und die Signale zur Konsumstärke ein – und was heißt das für den Finanzsektor insgesamt? 

AeroVironment – starke Zahlen, aber gedämpfter Ausblick

Rekordaufträge treffen auf sinkende Margen und einen konservativeren Ausblick. Wie passt das zusammen – und worauf achten Investoren jetzt besonders?  

