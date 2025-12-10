AppLovin: Neue Höhen für den Ad-Tech-Giganten?

Unser Börsenexperte Martin Goersch gibt dir einen tiefen Einblick in die Aktie AppLovin. Leg diesen Basiswert doch gleich in dein kostenloses onvista Musterdepot und folge zuverlässigen Kursdaten direkt bei onvista.

AppLovin steht gerade so stark im Fokus wie selten zuvor – und das aus guten Gründen. Die Plattform hat sich vom Gaming-Monetarisierer zu einem der spannendsten Player im globalen Ad-Tech-Ökosystem entwickelt. Heute schauen wir uns an, was hinter dem jüngsten Wachstum steckt, wie sich die neue AI-Architektur auszahlt und warum die Finanzzahlen ein bemerkenswertes Signal setzen.

Martin spricht darüber, welche Faktoren Anleger unbedingt im Blick behalten sollten – von Margen über Cashflows bis zur Bewertung.

Auch die Risiken kommen nicht zu kurz: Was bedeutet der Wettbewerb mit Meta, Google & Amazon für die kommenden Quartale? Und wie sensibel ist AppLovins Geschäftsmodell gegenüber der Entwicklung im Werbemarkt? Am Ende steht die große Frage: Wie viel Potenzial steckt noch in dieser Aktie – und wie viel davon könnte schon eingepreist sein?