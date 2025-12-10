W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktienanalyse 10.12.2025

AppLovin: Neue Höhen für den Ad-Tech-Giganten?

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Unser Börsenexperte Martin Goersch gibt dir einen tiefen Einblick in die Aktie AppLovin. Leg diesen Basiswert doch gleich in dein kostenloses onvista Musterdepot und folge zuverlässigen Kursdaten direkt bei onvista.

Hier geht's zu Martins Trading-Depot

AppLovin steht gerade so stark im Fokus wie selten zuvor – und das aus guten Gründen. Die Plattform hat sich vom Gaming-Monetarisierer zu einem der spannendsten Player im globalen Ad-Tech-Ökosystem entwickelt. Heute schauen wir uns an, was hinter dem jüngsten Wachstum steckt, wie sich die neue AI-Architektur auszahlt und warum die Finanzzahlen ein bemerkenswertes Signal setzen.

Martin spricht darüber, welche Faktoren Anleger unbedingt im Blick behalten sollten – von Margen über Cashflows bis zur Bewertung.

Auch die Risiken kommen nicht zu kurz: Was bedeutet der Wettbewerb mit Meta, Google & Amazon für die kommenden Quartale? Und wie sensibel ist AppLovins Geschäftsmodell gegenüber der Entwicklung im Werbemarkt? Am Ende steht die große Frage: Wie viel Potenzial steckt noch in dieser Aktie – und wie viel davon könnte schon eingepreist sein?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Amazon
Meta
Alphabet C
AppLovin

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 09.12.2025
Warum Ui Path plötzlich wieder zur Wachstumsstory wirdgestern, 17:32 Uhr · onvista
Martin Goersch
Vor dem US-Zinsentscheid
JPMorgan sieht mehr Risiken – Tui und Aerovironment in Fokusheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute
Paramount greift Netflix an – Allianz und Nvidia im Blickgestern, 12:59 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden