Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 220 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ken Herbert sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung von einem starken Quartals-Schlussspurt. Dieser stärke das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, seine Prognose von rund 820 ausgelieferten Flugzeugen in diesem Jahr zu erreichen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:08 / EDT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Airbus (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Europäischer Luftfahrt-Konzern
Airbus A320 ist meistverkauftes Flugzeug der Welt - 737 überholtgestern, 11:52 Uhr · Reuters
Airbus A320 ist meistverkauftes Flugzeug der Welt - 737 überholt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden