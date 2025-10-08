Werbung ausblenden

EQS-News: Aufstockung der initialen Tranche der 2025/2030, 7,00% Senior Unsecured Anleihe (ISIN: DE000A4DFK32)

EQS Group · Uhr
08.10.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung der initialen Tranche ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32).

Nach der erfolgreichen Erstemission im August 2025 über EUR 32 Mio., die im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgte, beabsichtigt die Gesellschaft, das ausstehende Volumen der initialen Tranche durch eine zusätzliche Tranche unter identischen Bedingungen zu erhöhen.

Die Aufstockung erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren.

Kontakt

CHAPTERS Group AG
Andreas Bergius
VP Corporate Finance
andreas.bergius@chaptersgroup.com

08.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon:+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax:+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail:ir@chaptersgroup.com
Internet:www.chaptersgroup.com
ISIN:DE0006618309, DE000A254TL0
WKN:661830, A254TL
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
Senior
CHAPTERS GROUP AG

