EQS-News: Aufstockung der initialen Tranche der 2025/2030, 7,00% Senior Unsecured Anleihe (ISIN: DE000A4DFK32)

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Aufstockung der initialen Tranche der 2025/2030, 7,00% Senior Unsecured Anleihe (ISIN: DE000A4DFK32)



08.10.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung der initialen Tranche ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32).



Nach der erfolgreichen Erstemission im August 2025 über EUR 32 Mio., die im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgte, beabsichtigt die Gesellschaft, das ausstehende Volumen der initialen Tranche durch eine zusätzliche Tranche unter identischen Bedingungen zu erhöhen.



Die Aufstockung erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren.



Kontakt



CHAPTERS Group AG

Andreas Bergius

VP Corporate Finance

andreas.bergius@chaptersgroup.com

08.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: CHAPTERS Group AG Falkenried 29 20251 Hamburg Deutschland Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69 Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92 E-Mail: ir@chaptersgroup.com Internet: www.chaptersgroup.com ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0 WKN: 661830, A254TL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2209596

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2209596 08.10.2025 CET/CEST