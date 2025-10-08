EQS-News: Aufstockung der initialen Tranche der 2025/2030, 7,00% Senior Unsecured Anleihe (ISIN: DE000A4DFK32)
EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
08.10.2025 / 08:00 CET/CEST
Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung der initialen Tranche ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32).
Nach der erfolgreichen Erstemission im August 2025 über EUR 32 Mio., die im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgte, beabsichtigt die Gesellschaft, das ausstehende Volumen der initialen Tranche durch eine zusätzliche Tranche unter identischen Bedingungen zu erhöhen.
Die Aufstockung erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren.
Kontakt
CHAPTERS Group AG
Andreas Bergius
VP Corporate Finance
andreas.bergius@chaptersgroup.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
|Fax:
|+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
|E-Mail:
|ir@chaptersgroup.com
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|ISIN:
|DE0006618309, DE000A254TL0
|WKN:
|661830, A254TL
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2209596
