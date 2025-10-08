EQS-News: EcoVadis verleiht KION Group erstmals Platin für Nachhaltigkeitsengagement

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

EcoVadis verleiht KION Group erstmals Platin für Nachhaltigkeitsengagement

Bedeutender Erfolg: KION Group erhält erstmals die EcoVadis-Platin-Medaille und gehört damit zu den besten ein Prozent der mehr als 150.000 bewerteten Unternehmen

Herausragende Nachhaltigkeitsleistung mit 86 von 100 Punkten; ein Plus von 10 Punkten zum Vorjahr (2024: Gold)

Frankfurt am Main, 08. Oktober 2025: Die KION Group hat im September 2025 erstmals die höchste Auszeichnung von EcoVadis erhalten, das Rating Platin. Mit 86 von 100 möglichen Punkten konnte die Vorjahresleistung (76 Punkte und eine Gold-Medaille) deutlich übertroffen werden.

Die KION Group positioniert sich damit unter den besten ein Prozent der über 150.000 von EcoVadis bewerteten Unternehmen und folgt ihren gut etablierten Marken. So wurden Linde Material Handling EMEA und STILL EMEA im Jahr 2025 wiederholt mit Platin ausgezeichnet. Diese positive konzernweite Entwicklung unterstreicht die konsequente Weiterverfolgung der Nachhaltigkeitsstrategie.

Die Nachhaltigkeitsbewertungen von EcoVadis sind ein wichtiger Indikator für Stakeholder von Unternehmen, insbesondere für Kunden und Lieferanten, und berücksichtigen Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung, basierend auf internationalen Corporate-Social-Responsibility-Standards (CSR).

Valeria Gargiulo, Chief People & Sustainability Officer der KION GROUP AG, sagt: „EcoVadis-Platin ist eine herausragende Auszeichnung des KION-Teams. Sie bestätigt, dass wir markenübergreifend mit der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie auf dem richtigen Weg sind: Die KION Group ist nicht nur Innovationstreiber intelligenter Supply-Chain-Lösungen, sondern hat sich mit ihrem Nachhaltigkeitsmanagement branchen- und markenübergreifend an der Weltspitze positioniert.“

Das erstmalige Erreichen der Platin-Medaille unterstreicht die Fortschritte in allen Bewertungskategorien. Dies umfasst unter anderem die verbesserte ESG-Berichterstattung, zusätzliche Zertifizierungen neben den ISO-Standards sowie die kontinuierlichen konzernweiten Anstrengungen, das wirtschaftliche Handeln konsequent an sozialen, ökologischen und ethischen Standards auszurichten.

Matthias Sieber, Vice President Sustainability & HSE, ergänzt: „Diese Auszeichnung honoriert das kontinuierliche Engagement unserer gesamten Belegschaft, unsere Nachhaltigkeitsziele nicht nur konsequent zu verfolgen, sondern unsere Leistungen auch zukünftig weiter zu verbessern. EcoVadis setzt Maßstäbe für verantwortungsvolles und transparentes Wirtschaften, woran wir uns weiterhin messen lassen wollen. Wir sind stolz darauf, mit dem Platin-Rating in diesem Jahr zu den besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen zu gehören.“

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit der KION Group:

Nachhaltigkeit ist unser Anspruch | KION GROUP AG

Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2023, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2024 waren weltweit mehr als 1,9 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

