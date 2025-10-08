EQS-News: Zeta Network Group geht strategische Partnerschaft mit der SOLV Foundation ein, um die Bitcoin-zentrierte Finanzierung voranzutreiben

EQS-News: Zeta Network Group / Schlagwort(e): Vertrag

Zeta Network Group geht strategische Partnerschaft mit der SOLV Foundation ein, um die Bitcoin-zentrierte Finanzierung voranzutreiben



08.10.2025 / 09:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEW YORK, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) (das „Unternehmen") gab heute den Abschluss einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung (die –Vereinbarung") mit der SOLV Foundation („SOLV") bekannt, einer Multi-Chain Bitcoin Liquid Staking Platform und institutionellen strukturierten Finanzplattform mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 2,5 Milliarden US-Dollar, die SolvBTC über Binance, Base und Solana betreibt. Die Partnerschaft unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, sich als Nasdaq-gelisteter Marktführer im Bereich der Bitcoin-zentrierten Finanzierung digitaler Vermögenswerte zu etablieren.

Die wichtigsten Punkte der Vereinbarung

Bitcoin-Treasury-Strategie. Das Unternehmen wird die Plattform von SOLV nutzen, um die Effizienz seiner Bitcoin-Bestände zu maximieren. Bitcoin-Vermögenswerte, die vom Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften gehalten werden, werden auf der SOLV-Plattform unter der Obhut eines von der Gesellschaft zugelassenen regulierten Drittverwahrers hinterlegt, der für Transparenz, Sicherheit und institutionelle Prüfbarkeit sorgt.

Gemeinsamer Lenkungsausschuss. Hochrangige Vertreter des Unternehmens und von SOLV werden einen Lenkungsausschuss bilden, der transformative Initiativen zur Neudefinition des Bitcoin-zentrierten dezentralen Finanzwesens initiieren und koordinieren wird. Der Ausschuss wird die Einführung von SolvBTC in Solana, Base und Ton vorantreiben, die Marktexpansion fördern und innovative Finanzmodelle wie Tokenized Real-World Assets und strukturierte Renditeprodukte entwickeln.

Forschung und Innovation. Die Partnerschaft umfasst Pläne für gemeinsame White Papers, Markteinblicke und Forschungsinitiativen zu den Themen Bitcoin-Nutzung durch Unternehmen, Einsatzstrategien, strukturierte Finanzprodukte und Real-World-Asset-Tokenization.

Die Vereinbarung spiegelt die gemeinsame Vision wider, das Unternehmen als Bitcoin-zentriertes Finanzunternehmen zu positionieren, das seine Bitcoin-Reserven mit innovativen Strategien für digitale Vermögenswerte kombiniert. Durch die Nutzung der Expertise von SOLV im Bereich der Bitcoin-Liquiditätsaggregation und des Staking möchte das Unternehmen seinen Aktionären ein institutionelles Engagement in Bitcoin bieten und gleichzeitig eine verbesserte Kapitaleffizienz innerhalb eines regulierten Rahmens erzielen.Beide Parteien bekräftigten, dass die Zusammenarbeit von Transparenz, Governance und der Einhaltung der Anforderungen der SEC und der Nasdaq geleitet sein wird.

Samantha Huang, CEO des Unternehmens, kommentierte: „Die Partnerschaft markiert einen transformativen Schritt für das Unternehmen, der unsere Bitcoin-Treasury-Strategie stärkt und uns mit einer der fortschrittlichsten Plattformen im Liquidity- und Staking-Ökosystem für Bitcoin zusammenbringt."

Ryan Chow, CEO von SOLV, erklärte: „Unsere Partnerschaft mit dem Unternehmen katapultiert SOLV auf die internationale Bühne als institutionelles Tor zur On-Chain-Finanzierung. Mit unserer Plattform mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 2,5 Milliarden Dollar, die SolvBTC über mehrere Chains hinweg antreibt, revolutionieren wir das Bitcoin-Management mit optimierten Renditen und Scharia-konformer Transparenz bei der kettenübergreifenden Liquidität. Diese Zusammenarbeit geht auf die traditionellen Bedenken der Börsen hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften und der Markttiefe ein und ebnet den Weg für globale Institutionen, sich nahtlos der Finanzierung digitaler Vermögenswerte zuzuwenden."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der Definition des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über Pläne, Ziele, Strategien, künftige Ereignisse oder Leistungen sowie zugrundeliegende Annahmen und andere Aussagen, bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Fakten handelt. Wenn das Unternehmen Wörter wie „kann", „wird", „beabsichtigen", „sollte", „glauben", „erwarten", „vorhersehen", „prognostizieren", „schätzen" oder ähnliche Ausdrücke verwendet, die sich nicht ausschließlich auf historische Angelegenheiten beziehen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Erwartungen des Unternehmens abweichen. Diese Aussagen sind mit Ungewissheiten und Risiken behaftet, zu denen unter anderem die folgenden gehören: die Ziele und Strategien der Gesellschaft; die künftige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, Änderungen in der Technologie, wirtschaftliche Bedingungen, Ruf und Marke, die Auswirkungen des Wettbewerbs und der Preisgestaltung, behördliche Vorschriften, die Fähigkeit der Zeta Network Group, die NASDAQ-Notierungsstandards im Zusammenhang mit dem Vollzug der darin vorgesehenen Transaktion zu erfüllen und andere hierin beschriebene Risiken und Ungewissheiten sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Einreichungen der Zeta Network Group bei der Securities and Exchange Commission erörtert werden. Unter anderem aus diesen Gründen werden Investoren davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung zu verlassen. Weitere Faktoren werden in den Berichten des Unternehmens an die U.S. Securities and Exchange Commission erörtert, die unter www.sec.gov eingesehen werden können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieses Dokuments eintreten, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften oder Regeln vorgeschrieben.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zeta-network-group-geht-strategische-partnerschaft-mit-der-solv-foundation-ein-um-die-bitcoin-zentrierte-finanzierung-voranzutreiben-302578072.html

08.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2209910 08.10.2025 CET/CEST