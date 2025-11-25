W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.11.2025

Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Alibaba (ADR)Bericht 2. Quartal 2026
Analog DevicesBericht Geschäftsjahr 2025
AutodeskBericht 3. Quartal 2026
CleansparkBericht Geschäftsjahr 2025
DellBericht 3. Quartal 2026
EasyjetBericht Geschäftsjahr 2025
HPBericht Geschäftsjahr 2025
Kohl'sBericht 3. Quartal 2025
NIO (ADR)Bericht 3. Quartal 2025
NutanixBericht 1. Quartal 2026
OPAPBericht 3. Quartal 2025
Pony AIBericht 3. Quartal 2025
Vienna Insurance GroupBericht 3. Quartal 2025
WorkdayBericht 3. Quartal 2026
ZscalerBericht 1. Quartal 2026

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Alibaba (ADR)
Dell
NIO (ADR)
Cleanspark
Zscaler
Pony AI
Vienna Insurance Group
HP
Workday
Autodesk
OPAP
Kohl's
Analog Devices
Nutanix
Easyjet

