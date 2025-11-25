Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Alibaba (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2026
|Analog Devices
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Autodesk
|Bericht 3. Quartal 2026
|Cleanspark
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Dell
|Bericht 3. Quartal 2026
|Easyjet
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|HP
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Kohl's
|Bericht 3. Quartal 2025
|NIO (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Nutanix
|Bericht 1. Quartal 2026
|OPAP
|Bericht 3. Quartal 2025
|Pony AI
|Bericht 3. Quartal 2025
|Vienna Insurance Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|Workday
|Bericht 3. Quartal 2026
|Zscaler
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.11.202519. Nov. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.11.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.11.202521. Nov. · onvista
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeParadoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista