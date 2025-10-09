Werbung ausblenden

APA ots news: Zentralbanken des ESZB erneuern ihre Bindungserklärungen zum Internationalen Verhaltenskodex für den Devisenhandel

ESZB bekräftigt öffentlich Entschlossenheit zur Einhaltung des 
aktualisierten Internationalen Verhaltenskodex für den Devisenhandel 

Kodex fördert robusten, fairen, liquiden, offenen und angemessen 
transparenten Devisenmarkt 

Kodex wurde 2017 erstmals veröffentlicht und im Dezember 2024 
überarbeitet 

Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) begrüßt die 
jüngste Aktualisierung des Internationalen Verhaltenskodex für den 
Devisenhandel (FX Global Code) vom Dezember 2024. Der Kodex, der 
erstmals 2017 veröffentlicht wurde, legt globale Grundsätze für 
empfehlenswerte Verhaltensweisen an den Devisenmärkten fest, mit 
denen Integrität, effizientes Funktionieren und hohe ethische 
Standards gefördert werden sollen. Das Global Foreign Exchange 
Committee hat den Verhaltenskodex jeweils im Juli 2021 und im 
Dezember 2024 aktualisiert, um sicherzustellen, dass er relevant und 
mit dem sich wandelnden Devisenmarkt vereinbar bleibt. So wird er 
auch in Zukunft den Maßstab für gute Marktpraktiken setzen. Gut 
funktionierende Finanzmärkte kommen allen Marktteilnehmenden zugute 
und sind für Zentralbanken insofern wichtig, als sie die reibungslose 
Transmission der Geldpolitik auf die Realwirtschaft ermöglichen. 
Davon profitiert letztlich die gesamte Bevölkerung. 

Heute haben alle Mitglieder des ESZB, darunter auch die 
Europäische Zentralbank (EZB), ihre Bindungserklärungen zum 
Verhaltenskodex erneuert. Dadurch bekunden sie ihre feste 
Entschlossenheit, in ihrer Rolle als Devisenmarktteilnehmende die 
Grundsätze des Verhaltenskodex zu befolgen, die Vereinbarkeit ihrer 
internen Praktiken und Verfahrensweisen mit den überarbeiteten 
Grundsätzen sicherzustellen sowie die Einhaltung des Kodex auf 
breiterer Basis zu unterstützen. Mit ihren Bindungserklärungen 
unterstreichen die ESZB-Mitglieder die bedeutende Rolle, die den 
Verhaltensgrundsätzen bei der Sicherstellung der Integrität und des 
effizienten Funktionierens des Devisenhandels zukommt. Die 
Zentralbanken der EU fordern alle Devisenmarktteilnehmenden in ihren 
jeweiligen Ländern dazu auf, den überarbeiteten Kodex zu prüfen und 
ihre Bindungserklärungen ebenfalls zu erneuern, um die Ziele des 
Kodex zu unterstützen. 

Der Internationale Verhaltenskodex für den Devisenhandel 
einschließlich der dazugehörigen Bindungsmechanismen findet sich 
unter www.globalfxc.org Er wurde 2017 erstmals veröffentlicht und 
wird von der EZB sowie den nationalen Zentralbanken des ESZB 
unterstützt. 

Das ESZB umfasst die EZB und die nationalen Zentralbanken aller 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

