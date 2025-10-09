Berliner KI-Startup n8n erhält Geldspritze von Nvidia und Telekom

Frankfurt (Reuters) - Das Berliner KI-Startup n8n erhält eine Geldspritze von Nvidia und der Deutschen Telekom.

Die Wagniskapital-Töchter des US-Chipherstellers und des Bonner Konzerns beteiligten sich an einer insgesamt 180 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde, teilte n8n am Donnerstag mit. Weitere Mittel kämen von Finanzinvestoren wie Accel oder Meritech. Damit werde das Unternehmen mit 2,5 Milliarden Dollar bewertet. Das zusätzliche Kapital solle zur Weiterentwicklung der Produkte und für die internationale Expansion genutzt werden.

n8n bietet eine Software an, die Unternehmen die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) erleichtern soll. Über eine grafische Oberfläche können Nutzer diese Technologie an ihre Bedürfnisse anpassen. Das Startup hat nach eigenen Angaben seinen Umsatz 2024 verzehnfacht. Zu den Kunden gehörten der Mobilfunker Vodafone, der Technologieinvestor Softbank und die Volkswagen-Tochter Seat.

