Dax Chartanalyse 09.10.2025

Dax erreicht Kursziel - jetzt könnten Gewinnmitnahmen kommen

onvista · Uhr
Dax-Widerstand24.55024.600
Dax-Unterstützung24.30023.700

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Betrachtung ("Weg des geringsten Widerstands: Dax hat Potenzial bis 24.600 Punkte") lautete wie folgt:

“Der Dax steigt heute aus der Dreieckskonsolidierung im Stundenchart an Richtung 24.500 Punkte. Ein Ausbruch über die 24.500er-Marke sollte tendenziell Anschlussorders nach sich ziehen und den Index in den kommenden Tagen in den Bereich 24.550 bis 24.650 Punkte schicken. Ein erstes Warnsignal für die Käuferseite wäre ein erneuter Stundenschlusskurs unterhalb von 23.380 Punkten, oberhalb dieser Marke haben die Käufer klar das Zepter in der Hand im deutschen Börsenbarometer.“

Der Dax brachte die erwartete Aufwärtsbewegung und kletterte bereits am gestrigen Nachmittag in den genannten Zielbereich. Heute Morgen gab es dann einen weiteren Anstieg in den Bereich um 24.700 Punkte - ein neues Allzeithoch - bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick: 

Mit dem neuen Allzeithoch heute Morgen hat der Dax seine Kursziele erst einmal erreicht. Kurzfristig ist daher zunächst eine Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase einzuplanen.

Oberhalb von 24.500 Punkte bleiben die Käufer jedoch tendenziell zunächst weiter im Vorteil. Erst ein Rücksetzer per Stunden-Schlusskurs unter die Marke von 24.500 Punkten bringt die Verkäufer zurück ins Spiel.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
