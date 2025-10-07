Dax konsolidiert den Vorwochenanstieg und hat weiter Potenzial auf der Oberseite

Dax-Widerstand 24.500 24.600 Dax-Unterstützung 24.300 23.700

Dax-Rückblick:

Der Dax kann sich auch am Dienstag bislang nicht für eine klare Richtung entscheiden und setzt heute bislang den Konsolidierungskurs vom Vortag weiter fort.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den Stundenchart zeigt eine Konsolidierungsformation nach dem starken Kursanstieg aus der Vorwoche. Nach dem Anstieg zuvor trägt diese Konsolidierung einen bullischen Charakter.

So lange die Marke von 24.300 Punkten nun nicht wieder nachhaltig unterboten wird, bleibt der Weg des geringsten Widerstands damit weiter aufwärts Richtung 23.600 Punkte, potenziell höher.