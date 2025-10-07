Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 07.10.2025

Dax konsolidiert den Vorwochenanstieg und hat weiter Potenzial auf der Oberseite

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.50024.600
Dax-Unterstützung24.30023.700

Dax-Rückblick:

Der Dax kann sich auch am Dienstag bislang nicht für eine klare Richtung entscheiden und setzt heute bislang den Konsolidierungskurs vom Vortag weiter fort.

Dax-Ausblick: 

Ein Blick auf den Stundenchart zeigt eine Konsolidierungsformation nach dem starken Kursanstieg aus der Vorwoche. Nach dem Anstieg zuvor trägt diese Konsolidierung einen bullischen Charakter.

So lange die Marke von 24.300 Punkten nun nicht wieder nachhaltig unterboten wird, bleibt der Weg des geringsten Widerstands damit weiter aufwärts Richtung 23.600 Punkte, potenziell höher.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Werbung

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 07.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.877,41 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 07.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 27.628,73 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 06.10.2025
Dax hat oberhalb von 24.300 Punkten gute Aussichtengestern, 11:28 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 02.10.2025
Dax nimmt erneut das Allzeithoch ins Visier02. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 01.10.2025
Der Dax hat weiter gute Chancen, auf 24.000 Punkte zu steigen01. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden