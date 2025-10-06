Dax hat oberhalb von 24.300 Punkten gute Aussichten

Dax-Widerstand 24.500 24.600 Dax-Unterstützung 24.300 23.700

Dax-Rückblick:

Ohne Impulse vom US-Arbeitsmarktbericht - der auf Grund des Regierungs-Shutdowns in den USA nicht veröffentlich wurde - bewegte sich der Dax am Tag der deutschen Einheit vergangene Woche Freitag kaum von der Stelle.

Auch heute Morgen sah es zunächst nach einem ruhigen Handelstag aus, bis kurz vor zehn Uhr die Nachricht des Rücktritts des französischen Premierministers veröffentlicht wurde. Innerhalb weniger Minuten verlor der Index über 100 Punkte und fiel zeitweise unter die Marke von 24.300 Punkten zurück.

Dax-Ausblick:

Nach dem Kursrutsch kurz vor zehn konnte sich der Index im Anschluss nach dem Motto "politische Börsen haben kurze Beine" wieder dynamisch erholen. Der Bereich um 23.300 Punkte wurde somit als kurzfristige Unterstützung etabliert.

So lange diese Marke nun nicht wieder per Stundenschlusskurs unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig aufwärts Richtung 24.600 Punkte.