Dax Chartanalyse 08.10.2025

Weg des geringsten Widerstands: Dax hat Potenzial bis 24.600 Punkte

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.55024.600
Dax-Unterstützung24.30023.700

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Betrachtung ("Dax konsolidiert den Vorwochenanstieg und hat weiter Potenzial auf der Oberseite") lautete wie folgt:

“Ein Blick auf den Stundenchart zeigt eine Konsolidierungsformation nach dem starken Kursanstieg aus der Vorwoche. Nach dem Anstieg zuvor trägt diese Konsolidierung einen bullischen Charakter. So lange die Marke von 24.300 Punkten nun nicht wieder nachhaltig unterboten wird, bleibt der Weg des geringsten Widerstands damit weiter aufwärts Richtung 24.600 Punkte, potenziell höher.“

Nach einem schwächeren Handelsstart kann sich der Index am Vormittag erholen und ist kurz davor, die bullische Konsolidierung auf der Oberseite aufzulösen.

Dax-Ausblick: 

Der Dax steigt heute aus der Dreieckskonsolidierung im Stundenchart an Richtung 24.500 Punkte. Ein Ausbruch über die 24.500er Marke sollte tendenziell Anschlussorders auf der Oberseite nach sich ziehen und den Index in den kommenden Tagen in den Bereich 24.550 bis 24.650 Punkte - potenziell deutlich höher - schicken.

Ein erstes Warnsignal für die Käuferseite wäre ein erneuter Stundenschlusskurs unterhalb von 23.380 Punkten, oberhalb dieser Marke haben die Käufer klar Ddas Zepter in der Hand im deutschen Börsenbarometer.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
